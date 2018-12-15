İşte trafik magandaları!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde plakasız motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 3 genç yürekleri ağza getirdi.



İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri Sanayi girişinde, 3 genç cadde üzerinde ilerleyen motosiklette tehlikeli hareketler yaptı. Gençlerden ikisi motosiklet üzerinde, biri ise diğerlerinin omuzlarında akrobatik hareketler sergiledi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen olay sırasında, motosikletteki gençler uyarılara aldırış etmeden yollarına devam etti.