Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı
Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

Bilimsel çalışmalar insanların bilinçli olarak yalanı fark etmekte zorlandığını, ve buna göre çok büyük çalışmalar yapıldığını gösteriyor...

Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

Personality and Social Psychology Review dergisinde yayımlanan bir çalışmada, insanların yalanı tespit etme başarısının neredeyse yazı tura atmakla aynı seviyede olduğu belirtildi.

Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

Association for Psychological Science ise insanların bilinçaltında yalancıları daha iyi sezebildiğini, ancak bilinçli düşüncenin bu sezgiyi bastırdığını ortaya koydu.

Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

2022 yılında yapılan ve 2 bin kişinin katıldığı bir ankete göre, ortalama bir insan günde yaklaşık dört kez yalan söylüyor.

Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

Yalan Türleri Nelerdir? Pennsylvania State Üniversitesi'ne göre yalanlar üç ana başlık altında toplanıyor: Açık yalan: Doğrudan yanlış bilgi vermek. Eksik bilgiyle yalan: Önemli detayları bilinçli şekilde gizlemek. Etkileme yalanı: Doğrudan yanlış olmayan ancak karşı tarafta yanıltıcı bir izlenim yaratmayı amaçlayan söylemler.

Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

UZMANLARA GÖRE YALANI ELE VEREN 5 İŞARET 1. GÖZ TEMASI Yaygın inanışın aksine, yalan söyleyen kişiler gözlerini kaçırmak yerine daha fazla göz teması kurabiliyor. Michigan Üniversitesi'nin çalışmasına göre yalancılar konuşma sırasında yüzde 70 oranında göz teması sürdürüyor.

Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

2. "BEN İYİ BİR YALANCIYIM" DİYENLER 2019'da yayımlanan bir araştırma, kendisini "iyi bir yalancı" olarak tanımlayan kişilerin, yalan söylemiş olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

3. AĞIZ VEYA GÖZLERİ KAPATMA HAREKETİ Eski CIA ajanlarının yazdığı kitaba göre, insanlar yalan söylerken içgüdüsel olarak ağızlarını kapatma ya da gözlerini kapatma eğilimi gösterebiliyor.

Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

4. SES TONUNDAKİ DEĞİŞİM Beden dili uzmanı Lillian Glass'a göre, yalan söylerken ses tonu genellikle yükseliyor, titrekleşiyor ya da kişi aniden savunmacı bir şekilde konuşmaya başlıyor. Ancak bu durum kültürden kültüre değişebiliyor.

Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

5. GEREĞİNDEN FAZLA KONUŞMAK Harvard Business School'un araştırmaları, yalan söyleyen kişilerin gerçeği inandırıcı kılmak için daha uzun ve karmaşık cümleler kurduğunu, gereksiz detaylar verdiğini ve daha fazla kelime kullandığını gösteriyor.

Ortalığı ayağa kaldırırsanız... Yalanı ele veren 5 işaret! Uzmanlar tek tek açıkladı

Uzmanlara göre yalanı anlamanın kesin bir yolu olmasa da, bu davranışsal işaretlerin bir araya gelmesi güçlü bir tablo oluşturabiliyor. Özellikle beden dili ve ses değişimleri, söylenen sözlerden çok daha fazlasını anlatabiliyor.

