  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Değerli metalleri altüst eden sebep Warsh etkisi! Sömestir sonrası... Zil çaldı ama beyinler hala uykuda... Tatilin gizli maliyeti Çocuklar için ekran süresi günlük ne kadar olmalı? Bakanlıktan açıklama geldi! Dünya şoka girdi: 24 saate 111 milyar dolar buhar oldu! Bugün netleşecek artık... 8 numarada kritik gün! Kayserispor belirleyecek Beşiktaş sallanacak yine... Peki şimdi ne olacak? Tribünler istifa istiyor: Ama aday yok Depremin izleri siliniyor, hatıralar kalıyor! 40 saatlik direnişin tanığı konuştu: Kedi sesi sandım, enkazdan Aysima çıktı Dev market zincirinden flaş karar! Süreç resmen başladı, şubeleri tek gecede elden çıkartacaklar
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesinin fiziki yapımı yüzde 90'a ulaştı.

#1
Foto - Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!

Hastane inşaatı ile ilgili bilgi veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, 2026 yılının Mayıs sonu yada Haziran ayı itibarıyla hastanenin teslim alınmaya başlanacağını söyledi. Topsakal, "Şu anda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 86-87 seviyelerinde olup, yüzde 90'a yaklaşmıştır" dedi.

#2
Foto - Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!

Şehir hastanesinde hem yasal hem de fiziki süreçte sona yaklaşıldığını kaydeden Topsakal, "Şehir hastanemizde hem yasal hem de fiziki süreçte sona yaklaşmış durumdayız. Allah nasip ederse, 2026 yılının Mayıs sonu veya Haziran ayı itibarıyla hastanemizi teslim almaya başlayacağız.

#3
Foto - Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!

Yasal süresi 15 Aralık 2025'te sona eren hastanemiz için, Bakanlık ve yönetim olarak proje değişikliklerinden kaynaklanan süreler ile müteahhide ek süre verilmiş ve bu süre Mayıs-Haziran dönemine kadar uzatılmıştır. Bu ek sürenin Mayıs sonu Haziran ortası gibi tamamlanmasıyla birlikte hastanemizi devralacağız. Şu anda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 86-87 seviyelerinde olup, yüzde 90'a yaklaşmıştır" diye konuştu.

#4
Foto - Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!

Yaklaşık 900 yatak kapasitesiyle hizmet verecek Hastanenin yaklaşık 900 yatak kapasiteyle hizmet vereceğini belirten Topsakal, "Sağlık profesyonelleri olarak bir sağlık politikası geliştiriyor ve birleştirilecek hastaneleri gündeme alıyoruz. Sayın Bakanımızla yaptığımız istişarelerde, Ahi Evren Hastanemizin ve Kemik Hastanemizin taşınması yönünde talimatlar verilmiştir. Bu talimatlar doğrultusunda projemizi revize ediyoruz. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanemizin ise yalnızca eğitim kadrosu şehir hastanesine taşınacaktır. Bunun dışında hastane mevcut yerinde hizmet vermeye devam edecektir.

#5
Foto - Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!

Bu kapsamda yaklaşık 200 yatak, diğer hastaneden ise 180 yatak olmak üzere toplamda 380 yatak taşınacaktır. Şehir hastanemiz yaklaşık 900 yatak kapasitesiyle Trabzon'umuza hizmet verecektir. Dolayısıyla Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü olarak kârdayız; ilimize 500 yataklı yeni bir hastaneyi entegre etmiş olacağız. Bu durum bizleri son derece mutlu etmektedir. Bakanlığımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Şehir merkezinde acil, travma ve ikinci basamak hastanesi olarak Fatih Devlet Hastanesi'nin hizmet vermeye devam etmesi yönünde bizim de görüşümüz bulunmaktadır. Fatih Devlet Hastanemiz, mekânsal eskimesi nedeniyle ekonomik ömrünü büyük ölçüde tamamlamıştır. Muhtemelen hastaneyi yeni şehir hastanesine geçici olarak taşıyarak mevcut binayı yıkıp yerine 250 yataklı yeni bir hastane yapma düşüncemiz bulunmaktadır.

#6
Foto - Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!

İnşallah bu alanı da mekânsal olarak yenileyerek, önümüzdeki 50 yıl Trabzon'un sağlık altyapısıyla ilgili mekânsal sorunlarını çözmüş olacağız. Şehir hastanelerinin en büyük avantajı mekânsal konfordur. 900 yatağın 236'sı yoğun bakım yatağı, 664'ü ise tek kişilik nitelikli yataklardan oluşmaktadır. Bu durum, hastaların tek başına yatabileceği nitelikli yatak oranını çok yüksek bir seviyeye çıkaracaktır. Mekânsal olarak her türlü imkâna sahip olan hastanemiz, içerisinde modern tıbbi tetkiklerin tamamının yapılabileceği donanıma sahiptir" diye konuştu.

#7
Foto - Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!

Hafif raylı sistemin bölgedeki ulaşımı rahatlatacağına dikkat çeken Topsakal, "Karayolları Genel Müdürümüzün ve Ulaştırma Bakanımızın talimatları doğrultusunda, hastanenin etrafını tamamen çevreleyen kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinde yollar yapılmaktadır.

#8
Foto - Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!

Ayrıca DSİ Genel Müdürümüzün katkılarıyla, güney taraftaki dağlardan gelen yağmur sularının denize ulaşımını sağlayacak transfer hattı oluşturulmuştur. Bu hat, kapalı sistem bakslar aracılığıyla suların güvenli şekilde denize ulaştırılmasını sağlamaktadır.

#9
Foto - Karadeniz'in sağlık üssünde sona doğru! Havadan görüntülendi!

Belediye Başkanımızın da hafif raylı sistemle birlikte bölgedeki ulaşımı rahatlatacak bir projesi bulunmaktadır. Hafif raylı sistemin ulaşım ağına entegre edilmesiyle birlikte, trafik sorununun büyük ölçüde çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü!
Gündem

Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü!

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en dev adım olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yine malum çevrelerin hedefinde. Gazeteci Erem ..
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler
Gündem

Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in esk..
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesine yönelik itirazlar sürerken, Cuma namazında vatandaşların cami dışında saf tutmak zorund..
Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!
Gündem

Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!

Sosyal medya fenomeni JAHREİN (Ahmet Sonuç), fondaş medyanın ve malum zihniyetin kalesi haline gelen CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklendi..
CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor!
Siyaset

CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor!

İstanbul'un Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi'nde, bir hayırsever tarafından cami kompleksinin bitişiğinde yapılması planlanan kız Kuran kursu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23