Beşiktaş sallanacak yine... Peki şimdi ne olacak? Tribünler istifa istiyor: Ama aday yok
Beşiktaş tribünlerindeki istifa seslerinin ardı arkası kesilmiyor. Fakat bugün itibarıyla başkanlığa talip olan tek bir isim bile yok...
Son yıllarda şampiyonluk yarışlarına çok erken havlu atılması ve yapılan-yapılamayan transferler sebebiyle Beşiktaş tribünleri bir hayli tepkili... İstifa sesleri hayli artmış durumda. Ancak bugün itibarıyla konuşmak gerekirse başkanlığa aday olan tek bir kişi bile bulunmuyor.
Kamuoyunda Fikret Orman ve Emre Kocadağ'ın isimleri sık sık Beşiktaş başkanlığıyla anılıyor.
Fakat ikilinin bu yönde bir girişimi yok. Hatta Başkan Serdal Adalı'nın son basın toplantısı öncesinde Orman ve Kocadağ'ın, Adalı'yı arayarak ona destek verdikleri konuşuluyor.
Başkan Serdal Adalı, son olarak, "Bu camianın sezon devam ederken ne bir seçime ne de başkan ve teknik direktör değişimine tahammülü kalmıştır. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Biz bu alışkanlığı bitireceğiz. Bugün bize istifa diye bağıranlar, bundan sonra da var olacak..." ifadelerini kullanmıştı.
