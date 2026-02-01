  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş sallanacak yine... Peki şimdi ne olacak? Tribünler istifa istiyor: Ama aday yok
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş sallanacak yine... Peki şimdi ne olacak? Tribünler istifa istiyor: Ama aday yok

Beşiktaş tribünlerindeki istifa seslerinin ardı arkası kesilmiyor. Fakat bugün itibarıyla başkanlığa talip olan tek bir isim bile yok...

#1
Foto - Beşiktaş sallanacak yine... Peki şimdi ne olacak? Tribünler istifa istiyor: Ama aday yok

Son yıllarda şampiyonluk yarışlarına çok erken havlu atılması ve yapılan-yapılamayan transferler sebebiyle Beşiktaş tribünleri bir hayli tepkili... İstifa sesleri hayli artmış durumda. Ancak bugün itibarıyla konuşmak gerekirse başkanlığa aday olan tek bir kişi bile bulunmuyor.

#2
Foto - Beşiktaş sallanacak yine... Peki şimdi ne olacak? Tribünler istifa istiyor: Ama aday yok

Kamuoyunda Fikret Orman ve Emre Kocadağ'ın isimleri sık sık Beşiktaş başkanlığıyla anılıyor.

#3
Foto - Beşiktaş sallanacak yine... Peki şimdi ne olacak? Tribünler istifa istiyor: Ama aday yok

Fakat ikilinin bu yönde bir girişimi yok. Hatta Başkan Serdal Adalı'nın son basın toplantısı öncesinde Orman ve Kocadağ'ın, Adalı'yı arayarak ona destek verdikleri konuşuluyor.

#4
Foto - Beşiktaş sallanacak yine... Peki şimdi ne olacak? Tribünler istifa istiyor: Ama aday yok

Başkan Serdal Adalı, son olarak, "Bu camianın sezon devam ederken ne bir seçime ne de başkan ve teknik direktör değişimine tahammülü kalmıştır. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Biz bu alışkanlığı bitireceğiz. Bugün bize istifa diye bağıranlar, bundan sonra da var olacak..." ifadelerini kullanmıştı.

