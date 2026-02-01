  • İSTANBUL
Kadın - Aile
17
Yeniakit Publisher
Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Ekmek seçimi konusunda vücudunuz sallanacak gibi olduğu zamanlarda doğru tercihi yapmanız mutlaka gerekecektir. Bu konuda hassas olmanız hayatınızın en önemli tercihi olacaktır.

#1
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Ekmek seçiminin metabolizmayı nasıl etkilediği tartışma konusu oldu. Tam tahıl ekmekler genellikle daha sağlıklı kabul edilirken, bazı araştırmalar bireysel farkları vurguladı. Yanlış tercih kan şekerini yükseltip metabolizmayı bozabilir, uzmanlar kişiye özel beslenme önerdi. Detaylar haberimizde…

#2
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Ekmek tüketimi, günlük beslenmenin temel taşlarından biri olarak kabul edildi. Ancak son yıllarda hangi ekmek türünün sağlıklı olduğu konusunda yoğun tartışmalar yaşandı.

#3
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Özellikle metabolizma üzerindeki etkileri, uzmanları ve bilim insanlarını harekete geçirdi. Yanlış seçimlerin kan şekeri dengesini bozarak metabolizmayı çökerttiği belirtildi. Bu konuda yapılan araştırmalar, tam tahıl ekmeklerin genellikle daha faydalı olduğunu gösterirken, bireysel farkların önemi vurgulandı.

#4
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Prof. Eran Segal, ekmek türlerinin metabolizma üzerindeki etkilerini incelediği çalışmasında çarpıcı sonuçlara ulaştı. Segal, "İki ekmek türü arasında klinik olarak anlamlı farklar olmadığını gördük. Ölçtüğümüz parametrelerde diyet müdahalesinin etkisi ölçülebilir bir fark yaratmadı" diye ifade etti.

#5
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Bu görüş, geleneksel beslenme tavsiyelerini sorgulattı. Segal'a göre, beyaz ekmek ve tam buğday mayalı ekmek arasındaki tercih, kişinin mikrobiyomuna bağlıydı Benzer şekilde, aynı enstitüden Prof. Eran Elinav da konuya dikkat çekti.

#6
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Elinav, "Bu bulgular sadece büyüleyici değil, aynı zamanda çok önemli. Farklı insanlar aynı yiyeceklere bile farklı tepki veriyor" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Elinav, metabolik yanıtların kişiye özel olduğunu vurgulayarak, mikrobiyom analizlerinin gelecekte beslenme önerilerini şekillendireceğini belirtti. Bu uzman görüşleri, ekmek seçiminin standart bir kuraldan ziyade bireysel bir süreç olduğunu ortaya koydu.

#8
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

2017 yılında Cell Metabolism dergisinde yayımlanan Weizmann Enstitüsü araştırması, 20 sağlıklı katılımcı üzerinde beyaz ekmek ve tam buğday mayalı ekmek karşılaştırması yaptı. Araştırma, iki ekmek türünün ortalama metabolik etkilerinde fark olmadığını gösterdi. Ancak bireysel düzeyde, katılımcıların yarısında beyaz ekmek, diğer yarısında ise tam buğday ekmek daha düşük glisemik yanıt verdi.

#9
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Kan şekeri seviyeleri, kolesterol, karaciğer enzimleri gibi parametrelerde toplu fark yoktu, fakat kişisel varyasyonlar belirgindi. Bu, metabolizmanın ekmek türüne göre değil, bireysel mikrobiyoma göre şekillendiğini kanıtladı.

#10
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Başka bir çalışma, Nutrition Bulletin dergisinde 2025'te yayımlandı. Peter R. Shewry ve ekibi, beyaz ekmek ile tam tahıl ekmeklerini karşılaştırdı. Araştırma, tam tahıl ekmeklerin lif ve mikrobesinler sayesinde tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve kolon kanseri riskini azalttığını buldu. Beyaz ekmek ise rafine un nedeniyle besin kaybı yaşasa da, zenginleştirme ile demir ve kalsiyum kaynağı olabileceğini gösterdi.

#11
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Metabolizma açısından, tam tahıl ekmeklerin bağırsak mikrobiyotasını iyileştirerek sindirimi yavaşlattığı ve kan şekeri dalgalanmalarını önlediği ifade edildi.

#12
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Verywell Health sitesinde diyetisyenler tarafından derlenen bilgilere göre, en sağlıklı ekmek türleri arasında filizlenmiş tam tahıl ekmek öne çıktı. Bu ekmek, fitik asidi azaltarak demir ve çinko emilimini artırdı, böylece metabolizmayı destekledi. Bir çalışma, filizlenmiş tahılların besin değerini artırdığını ve kronik hastalık riskini düşürdüğünü kanıtladı. Sourdough (mayalı) ekmek ise fermantasyon sayesinde glisemik indeksi düşürdü, kan şekeri ve insülin seviyelerini stabilize etti. Fang ve ekibinin 2023 araştırması, sourdough'un fitik asidi yüzde 96 oranında azalttığını gösterdi.

#13
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Oat (yulaf) ekmek, beta-glukan lifi sayesinde metabolizmayı korudu. Revheim'in 2024 çalışması, yulaf ekmek tüketenlerde kan şekeri ve insülin seviyelerinin düşük kaldığını buldu. Flaxseed (keten tohumlu) ekmek, omega-3 yağ asitleri ile kolesterolü düşürdü ve metabolik sendrom riskini azalttı.

#14
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Kristensen'in 2012 araştırması, keten tohumlu ekmeklerin LDL kolesterolü yüzde 9 azalttığını ortaya koydu. Sprouted rye (filizlenmiş çavdar) ekmek ise doygunluk hormonlarını artırarak metabolizmayı dengeledi. Sandberg'in 2016 çalışması, çavdar ekmeklerin glukoz regülasyonunu iyileştirdiğini kanıtladı.

#15
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Uzmanlar, ekmek seçiminde etiket okumanın önemini vurguladı. Tam tahıl oranı yüksek, katkı maddesi az ekmekler tercih edildi. Gluten-free ekmekler, sadece gluten hassasiyeti olanlar için önerildi. Metabolizmayı korumak için, ekmek tüketimini dengeli beslenmeyle birleştirmek gerektiği belirtildi. Araştırmalar, ultra-işlenmiş ekmeklerden kaçınmayı tavsiye etti.

#16
Foto - Bunu yapın artık! En sağlıklı ekmek hangisi? Yanlış tercih metabolizmayı yıkıyor…

Sonuç olarak, ekmek metabolizmayı doğrudan etkiledi. Tam tahıl ve fermente türler genellikle faydalı olsa da, bireysel farklar göz ardı edilmedi.

