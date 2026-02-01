  • İSTANBUL
Trump'ı çıldırtacak hamle! ABD askerleri için binlerce mezar kazdılar!
Dünya

Trump'ı çıldırtacak hamle! ABD askerleri için binlerce mezar kazdılar!

Trump'ı çıldırtacak hamle! ABD askerleri için binlerce mezar kazdılar!

İran’ın başkenti Tahran’da, olası bir İran-ABD savaşında hayatını kaybedecek ABD askerleri için beş bin mezar kazıldığı belirtildi.

İran’ın başkenti Tahran’da, olası bir İran-ABD savaşında hayatını kaybedecek ABD askerleri için beş bin mezar kazıldığı belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da, iki ülke arasında çıkabilecek olası bir savaş senaryosunda hayatını kaybedecek ABD askerleri için hazırlık yapıldığı öne sürüldü.

 

SAVAŞTA ÖLECEK ABD ASKERLERİ İÇİN 5 BİN MEZAR KAZILDI

İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandı.

Haberde, söz konusu mezarların, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısına karşı alınan önleyici tedbirlerin bir parçası olarak değerlendirildiği ifade edildi.

 

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan, İranlı yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama veya teyit gelmediği kaydedildi.

