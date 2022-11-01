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Teknoloji İşte teknolojinin kötü yüzü! Bu kazak giyen kişiyi gizliyor
Teknoloji

İşte teknolojinin kötü yüzü! Bu kazak giyen kişiyi gizliyor

Yüz tanıma sistemlerini kandıran kazak icad edilirken, kazağı giyen kişinin yüzünün gizlendiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 21:56:00 -

Maryland Üniversitesi'nden bilim insanları giyen kişiyi yüz tanıma sistemlerinden gizleyebilen bir kazak icat etti. Yeni araştırma, halka açık alanlara yerleştirilen kameralarla yapılan yüz tanımayı engelleyebilecek giysi oluşturmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar yapay zeka tabanlı yüz tanıma sistemlerinin kafasını karıştıran bir resim üretti. Söz konusu görüntü sebze pazarındaki insanların tezgah arkasından çekilmiş bir fotoğrafını andırıyor ancak gerçekte tamamen sentetik bir resimden bahsediyoruz.

Maryland Üniversitesi tarafından geliştirilen bu kazak, yapay zekaya karşı görünmezlik pelerini görenler şaşkına dönüyor.

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