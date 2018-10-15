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İşte tam bir FETÖ taktiği! Bylock'u eski sevgilisinin üzerine attı!

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik olarak Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülendavada yargılanan tutuksuz sanıklardan Hamza A., ByLock kullanıcısı olduğu iddiasını kabul etmediğini belirterek, "ByLock çıkan telefonumu eski sevgilime ödünç vermiştim." dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:38
İşte tam bir FETÖ taktiği! Bylock'u eski sevgilisinin üzerine attı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında sözde "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde adı bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları öne sürülen 136 kişinin esasa ilişkin savunmalarına devam edildi.

Ankara16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanıklar ve avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için söz verdi.

Tutuksuz sanıklar, Hilal T, Ahmet P, Fırat Ç, Halil İbrahim B, Halil İbrahim K, Fetih G, Fahri K, Yüksel Ç, Mehmet Akif K, Süleyman Ç, Tugay K, Mehmet Burak K, Hamza A, Mehmet Ö, Hasan A, Mahmut T, Fatih P, Figen Y, Ali S, Fatih T, Murat Ç, Yunus M, Bilal B, Hasan Hüseyin K, Recep D, İbrahim Halil B, Ümmü Gülsüm Ö, Şahin A. ve Cengiz T. esasa ilişkin savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

ByLock çıkan telefonu eski sevgilisine ödünç vermiş!

Darbe girişiminin ardından ortaya çıkan sözde sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde ismi geçen tutuksuz sanıklardan Hamza A. da ByLock kullanıcısı olduğu iddiasını kabul etmediğini belirterek, "ByLock çıkan telefonumu eski sevgilime ödünç vermiştim." şeklinde savunma yaptı.

Eski sevgilisinin kendisiyle hesaplaşmak için aleyhinde ifade verdiğini ileri süren Hamza A, tanığın ifadesinin hukuki olarak geçersiz olacağını savundu. Sanıklardan Fatih P. de kendisine ait Bank Asya hesabını 2008'de burs başvurusu için açtırdığını ve o tarihten sonra hesap üzerinden herhangi bir işlem yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Sanık Hasan Hüseyin K. ise önceki duruşmalarda tanık olarak dinlenen E.D'nin kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmedi ve hiçbir silahlı örgütle bağlantısının olmadığını savundu.

'Ankesörlü telefonun güvenli olmadığını söylemişlerdi'

Tutuksuz sanıklardan Önder Ö. ise FETÖ ile iltisaklı olduğu ve "ByLock" kullandığını itiraf ederek, mahkeme heyetine etkin pişmanlık yasasından yararlanma talebini iletti. Önder Ö, üniversite öğrencisiyken ve staj döneminde örgütle bağlantılı kişilerle görüştüğünü, ayrıca FETÖ evlerinde hakim ve savcılık sınavlarına çalıştığını ifade etti.

Örgütün güvenlik ve gizlilik konusunda çok hassas olduğunu aktaran Önder Ö, "Ankesörlü telefonun güvenli olmadığını söylemişlerdi. Yapılan görüşmede gelecek toplantının yeri ve saati zaten belli oluyordu fakat bir aksilik durumunda ankesörlü telefonlar üzerinden iletişime geçmek zorunda kalıyorduk." şeklinde konuştu.

Duruşma sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığın tahliyesine hükmetti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 19:38
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. ByLock

YORUM YAZ

  • AlperAlper38 dk önce
    Erbakan ve başkaları 40 yıl Fetullah Cİa ajanı diye bağırmış,acaba talebeleri hiç mi duymadı?Bence Fetullahın CİA,ya çalıştığını ,istihbarat ve danışmanlar üst düzey devlet yöneticilerine mutlaka ve mutlaka bildirmişlerdir.
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