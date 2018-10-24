İşte Suudi Arabistan'ın kullandığı dublörün kaçış görüntüleri!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın dublörü olarak kullanılan Mustafa Muhammed el-Medeni'nin, Atatürk Havalimanı'ndan Riyad'a kaçtığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesi ardından bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyen bir kişinin aynı gün dublörü olarak Başkonsolosluk'tan çıktığı belirlenmişti.

Dublör Medeni'nin konsolosluk arka kapısından çıkıp taksi ile Sultanahmet'e gittiği, burada bir tuvalette kıyafetlerini değiştirdikten sonra Kaşıkçı'ya ait kıyafetleri kaldığı otelin yanındaki bir çöp konteynırına attığı belirlenmişti. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri dublör skandalını anbean belgelemişti.