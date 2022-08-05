İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu!

Alman menşeili Transfermarkt, Türkiye Süper Lig'de forma giyen en değerli 10 futbolcuyu listeledi. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı oyuncuların yer aldığı liste büyük ilgi görürken, ilk 10'da 4 Türk isim kendine yer buldu. Listenin ilk sırasında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır yer alıyor. 2016'dan bu yana Bordo-Mavililer için mücadele eden file bekçisinin güncel değeri 18 milyon Euro bandında.

Galatasaray'ın 3. Lig'den keşfedip renklerine bağladığı Kerem Aktürkoğlu, listenin ikinci basamağında. Milli futbolcu 16,5 milyon Euro piyasasıyla aynı zamanda Galatasaray'ın da en değerli oyuncusu.

MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe saflarına katılan Altay Bayındır, Türkiye'deki en değerli üçüncü oyuncu konumunda.

Listenin 4'üncü sırasında yine Fenerbahçe'den bir isim, Diego Rossi var. Uruguaylı futbolcu, 14.5 milyon Euro ile ilk 10 oyuncu arasında kendine yer buldu.

Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, bu yıl takımının gol yollarındaki verimliliğini arttırmak için mücadele edecek. Hollandalı forvet, 14 milyon Euro ile listenin 5'inci sırasında.

Galatasaray'ın FC Porto'dan renklerine bağladığı Sergio Oliveira, listedeki en değerli orta saha olarak kayıtlara geçti. Portekizli deneyimli futbolcunun güncel değeri 12 milyon Euro.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Joao Pedro, listenin 7'nci basamağında bulunuyor. Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun güncel değeri 12 milyon Euro seviyesinde.

Fenerbahçe'de değerine değer katan Attila Szalai, 10 futbolcunun yer aldığı listeye 8'inci sıradan girdi. Macar stoper, 12 milyon Euro ile takımının en değerli 4'üncü ismi.

Listenin 9'uncu sırasında Galatasaray'dan Victor Nelsson yer alıyor. 23 yaşındaki Danimarkalı stoperin güncel değeri 12 milyon Euro.

Trabzonspor'un öz kaynak futbolcusu Abdülkadir Ömür, listeye son sıradan dahil oldu.