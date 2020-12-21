İşte Süper Lig'de puan durumu!
Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü. İşte Lig'de puan durumu...
Süper Lig'de 13. hafta maçları neticesinde Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 13. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarıyla tamamlandı.
Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olmasına karşın zirve mücadelesi veren rakiplerinin de puan kaybetmesi ile Aytemiz Alanyaspor, haftayı lider kapattı.
Zirve mücadelesi veren ekiplerden Galatasaray, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu.
Zirve yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ile geçti.
Sonuçlar
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-1
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-1
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-1
Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0
Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
Puan durumu
Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
14. haftanın programı
Ligin 14. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)-
19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)-
Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.