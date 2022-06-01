İşte, sözde sanat camiasının hali! O söz, şarkıcı Berkay'ın başını belaya soktu
Şarkıcı Berkay Şahin'in başı, takipçisine attığı mesaj nedeniyle derde girdi.
Şarkıcı Berkay Şahin'in başı, takipçisine attığı mesaj nedeniyle derde girdi. Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşan ve söz konusu paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlenen Şahin, takipçisine mesaj atarak hakaret ve tehdit etmişti. Burak Ş. de bu mesaj üzerine Berkay Şahin'e dava açmıştı.
Ünlü şarkıcı, olayın ardından mahkemedeki savunmasında Burak Ş.'ye "Namussuz" diyerek hakaret etmişti. Takipçinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Berkay hakkında iddianame düzenlendi.
Şüphelinin üzerine atılı 'Hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunun altının çizildiği iddianamede, taraflara uzlaşmacı tayin edildiği ancak tarafların uzlaşamadığı da aktarıldı.
Ayrıca Şahin'in 'Hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.