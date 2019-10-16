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İşte Sözcü’nün ‘Alayınız gelsin’ manşetinin altındaki gerçek! Bu başlık “Gelin Erdoğan’ın canını okuyun" demektir

Sözcü’nün skandal haberini yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Bu başlık “Gelin Erdoğan’ın canını okuyun” demektir” ifadesini kullandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:27
İşte Sözcü’nün ‘Alayınız gelsin’ manşetinin altındaki gerçek! Bu başlık “Gelin Erdoğan’ın canını okuyun" demektir

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Sözcü’nün skandal manşetine masaya yatırıldı.

“Alayınız gelsin!”

Sözcü bugün sürmanşetten, "Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi, Arabı Türkiye'ye karşı birlik oldu. Alayınız gelsin! Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı dünyaya battı. Bizi durdurmak için, önümüze türlü türlü engel ve yaptırım çıkarıyorlar" haberini verdi.

“Bu Erdoğan’ın canını okuyun demektir”

Fatin Dağıstanlı ve Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü’nün söz konusu haberine tepki gösterdi. Programın ilgili bölümü şu şekilde:

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:27
  1. Fatin Dağıstanlı
  2. Manşetlerin Dili
  3. Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Sözcü
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • muhsinmuhsin13 dk önce
    Tarih boyunca kurdugumuz 16 devletten hiç biri yokki düşman ordusuyla yıkılan. Hepsi bu gün pkk pyd deaş dhkpc yi kuran kurduran avrupada barındıran avrupada gazete/tv tahsis eden onlara bekaa lavrion kandil kamplarını tahsis eden orada eğitim veren ab abd israil'in yerli işbirlikçisi kişiler partiler stklar medyaların güncellenmiş versiyonları eliyle yıkıldığı nı unutmayalım
  • misafirmisafir17 dk önce
    FAYDALARI VE FAYDALI OLDUĞU KANITLI BİR KİMSE OLANRECEP TAYYİP ERDOĞANIN GÖREVDE KALMASINI İSTEMEYENLER HAİN DEĞİLMİDİR?
  • murat yakınmurat yakın21 dk önce
    siz okuduğunuzu anlayamıyormusunuz, okadarmı özürlüsünüz, bukadarmı çarpıtılır, hiçbir inandırılıcığınız kalmıyor iyi birşey yaptığınızımı sanıyorsunuz...asıl bölücü sizsiniz...
  • fethifethi24 dk önce
    Kuyucu kemal temel meralpaşanın vatan millet ümmet aşkı ilk salı parti grup konuşmasına kadar
  • Ülke, Davutoğlu'nu çok arayacak.Ülke, Davutoğlu'nu çok arayacak.25 dk önce
    Ülke öyle yanlızlaştırıldı ki, içimiz acıyor. Dünya dengeleri gözetilmedi. Herkes düşman oldu.
  • Sen sen***Ben benSen sen***Ben ben35 dk önce
    TÜRKİYE*mizde adı lazım olmayan wc kağıtları ve chp varken başka düşmana gerek yok. ALLAH*ın laneti TÜRKİYE düşmanlarının üzerine olsun. Amin.
  • YORUM YORUM 36 dk önce
    Teşekkürler Akit ,Teşekkürler Ali bey.ABD AB şakşakçıları paçavra gazetelere karşı usulüylecevap verilmesi gerek.
  • hamihami42 dk önce
    Naılda ters anlıyorsunuz, nasıl bir kafa var sizde, anlaşılmaz.

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