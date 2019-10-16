İşte Sözcü’nün ‘Alayınız gelsin’ manşetinin altındaki gerçek! Bu başlık “Gelin Erdoğan’ın canını okuyun" demektir Sözcü’nün skandal haberini yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Bu başlık “Gelin Erdoğan’ın canını okuyun” demektir” ifadesini kullandı.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Sözcü’nün skandal manşetine masaya yatırıldı. “Alayınız gelsin!” Sözcü bugün sürmanşetten, "Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi, Arabı Türkiye'ye karşı birlik oldu. Alayınız gelsin! Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı dünyaya battı. Bizi durdurmak için, önümüze türlü türlü engel ve yaptırım çıkarıyorlar" haberini verdi. “Bu Erdoğan’ın canını okuyun demektir” Fatin Dağıstanlı ve Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü’nün söz konusu haberine tepki gösterdi. Programın ilgili bölümü şu şekilde:

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