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İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Gezici Araştırma Şirketi'nin yayınladığı anket sonuçlarının analizinde, HDP ile ittifak yapmanın CHP-İP ittifakına zarar verdiği belirtildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:28
İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi

Yerel seçimlere 2 aydan az bir zaman kala anket sonuçları ve seçmen analizleri de gelmeye devam ediyor. Gezici Araştırma Şirketi de bugün yayınladığı ankette İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı ve AK Parti adayının önde olduğunu belirtirken, Bursa'da ise Millet İttifakı ve CHP adayının önde olduğu ifade edildi.

Anket sonuçlarıyla birlikte seçmenin oy eğilimlerinin analizinin yapıldığı çalışmada HDP ile iş birliği yapan CHP ve İP seçmenlerinin bu durumdan rahatsız olduğu ve Cumhur İttifakı'na geçiş yaptıkları yer aldı.

"HDP kabullenilmedi"

Analizde söz konusu kızım şu ifadelerle belirtildi: "DEHAP / HDP destekli ve adayı görüntüsü millet ittifakına zarar vermiştir. Ana sebep İyi Parti ve MHP seçmeni HDP destekli aday görüntüsünü kabullenememiştir."

"Olumsuz sonuçlar oluşturacak"

CHP-İP'in HDP'yle iş birliğinin Millet İttifakına vereceği zarar ise "HDP Millet İttifakı’nı destekleme kararının sonucunda İyi Parti ülkede alternatif olmak yerine halkın asla oy vermem dediği parti ile yan yana görüntü vermesine halk tepki vermekte Millet İttifakı’nın Türkiye geneline yansıyacak olumsuz sonuçlar oluşturacaktır." denilerek ifade edildi.

Ankete göre bazı illerde sonuçlar şöyle: 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 09:28
  1. İstanbul
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  3. Ankara
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  • samisami18 dk önce
    Korkuyorsunuz değilmi hdp nin oylarının millet ittifakına gitmesinden korkuyorsunuz,bütün telaşınız bu.
  • Ax111Ax11125 dk önce
    Bir ülkücünün bu saatten sonra havadan sudan bahanelerle ucu kaçmış İP'e oy vereceğini hiç zannetmiyorum. Çook zor. Çünkü bir yandan FETÖ ilişkisi, bir yandan HDP yakınlaşması, bir yandan ülkücüleri dar ağacında sallandıranların, zindanlarda çürütenlerin kıymetlileri... Evet çook zor. Gerçi İP solculaştı, CHP HDP'leşti, HDP hepten PKK'laştı, PKK şeytanlaştı. Aslında her şey beklenebilir. Ülkücü falan da kalmadı. Bu açıdan. Sonumuz hayr olsun.
  • ihsanihsan27 dk önce
    ey ehali gödünüz chp ve ip ihanet içinde vatan hainleri ile el ele oy verenlerde vatana ihanet ederler vebali var
  • ceylanceylan29 dk önce
    sanmıyorum çünkü chp ile hdp aynı ideallerin partisidir. tabanları birbirine yakındır. çünkü tanıdığım bir chp.li selahaattine oy vermişti
  • Goknar toprakGoknar toprak35 dk önce
    Seçimlerde yine gider Bunlara oy verirler Allah kimseyi vatana ihanet edenlerin önünü açmaya çalışacak kadar alçak şerefsiz yapmasın , Allah bunları ıslah etsin ıslah olmayacaklarsa yaşarken cehennemi yaşatsın.

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