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Siyaset İşte son 20 yılın verileri… AK Partililer sandığa gitmedi, meydan CHP’ye kaldı!
Siyaset

İşte son 20 yılın verileri… AK Partililer sandığa gitmedi, meydan CHP’ye kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 12:55:00 -
İşte son 20 yılın verileri… AK Partililer sandığa gitmedi, meydan CHP’ye kaldı!

31 Mart Yerel Seçimleri’nde son 20 yılın en düşük seçime katılım oranı gerçekleşti. AK Partililer çeşitli sebeplerle sandığa gitmeyince meydan CHP’ye kaldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri birçok açıdan sürprizlere sahne oldu. CHP’nin onlarca yıl sonra tekrar birinci parti olarak çıktığı sandıklar halkın vermek istediği birçok mesajı da beraberinde getirdi.

Seçimlerdeki en dikkat çekici gelişme ise katılım oranı oldu. En son 20 yıl önce görülen katılım oranı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yaşandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 78,11’de kaldı.

Son 20 yılın oranları

Yerel ve genel seçimlerde son 20 yılın katılım oranları şöyle:

Yerel seçimler

2004 yüzde 76,25
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2009 yüzde 85,18

2014 yüzde 89,15

2019 yüzde 84,67

Genel seçimler

2007 yüzde 84,25

2011 yüzde 83,16

7 Haziran 2015 yüzde 83,92

3 Kasım 2015 yüzde 85,23

2018 yüzde 86,24

14 Mayıs 2023 yüzde 87,04

24 Mayıs 2023 yüzde 84,15

Sonuçları doğrudan etkiledi

AK Parti’nin önceki seçimlere göre oyları yaklaşık 8 milyon azaldı. Seçime katılım oranındaki gözle görünür düşüş, AK Partili seçmenin sandığa gitmediğini gözler önüne serdi. CHP’nin kazanmadığı ama AK Parti’nin kaybettiğini kanıtlayan en büyük etken olan seçime katılım oranlarının bu denli düşük olması, sonuçlara doğrudan etki etti. Kısaca AK Partililer sandığa gitmeyince meydan CHP’ye kaldı.

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