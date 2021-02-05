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Siyaset İşte solak kafanın iki yüzlülüğü! Kaftancıoğlu'na füze çarptı
Siyaset

İşte solak kafanın iki yüzlülüğü! Kaftancıoğlu'na füze çarptı

Boğaziçi Üniversitesindeki protestolar sırasında gözaltına alınan ve polise attığı iftira ile gündeme gelen 'başörtülü' öğrenci Şeyma Altundal'ın gözaltı sonrası verdiği "zafer pozu" solak cephede coşkuyla karşılandı. Siyasi argümanlarına destek verdiği için Şeyma Altundal'ı "sempatik" bir gülen yüz olarak tanımlayan söz konusu çevrelerin riyakarlığı ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:21:00 -
İşte solak kafanın iki yüzlülüğü! Kaftancıoğlu'na füze çarptı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasının ardından başlayan "kayyum rektör" tartışmasının yankıları sürüyor. Bulu'nun istifa etmesini isteyen öğrencilerin başlattığı protestolar geçtiğimiz günlerde sokaklara taşmış ve polisle yaşanan arbede sırasında çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

O öğrencilerden birisi olan Şeyma Altundal'ın; gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği şeklinde iddialar ortaya atıldı.

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü, iddiaları resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla yalanladı.

"Özgürlük" pozu

Diğer yandan adli süreç ilerlerken, adliyeye sevk edilen öğrenciler arasında yer alan Altundal nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Özgürlük sevincini adliye koridorlarında arkadaşları ile birlikte yaşayan Şeyma Altundal'ın "zafer pozu" ise sosyal medyada büyük yankı buldu.

Öğrencilerin masum duyguları üzerinden siyaset yapan politikacıların çirkin yüzü ise bu vesile ise bir kez daha gün yüzüne çıktı. Başörtülü bir öğrenci olan Şeyma Altundal'ın yer aldığı fotoğrafı paylaşan kimi siyasiler genç öğrenciye destek verdi. O isimler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer alıyordu. Kaftancıoğlu söz konusu fotoğrafı, "Öğrenciler, sadece öğrenci! Haklı, zeki, çalışkan ve aşırı sempatik #HepsiBizimEvladımız" notu ile paylaştı.

Yuppie! Canan Kaftancıoğlu Şeyma'yı çok sevdi...

Boğaziçi eylemlerinin ilk günlerinde sahneye çıkan ve olayları provoke eden isimlerin içinde yer alan Kaftancıoğlu'nun, "başörtülü Şeyma"yı, kendi siyasi argümanlarını savunduğu için "sempatik" bulması dikkat çekti.

Ancak aynı Kaftancıoğlu'nun "türbanlı" vatandaşlar hakkındaki gerçek görüşleri ise sır değil... CHP il başkanı Şeyma'yı "sempatik" bulsa da pek çok konuda yeterlilik taşıdığına inanmıyor.

Canan Kaftancıoğlu daha önce "Başörtüsü serbestisi diye bir şey olamaz" görüşünü paylaşmıştı. 2014 yılında da sosyal medya hesabında "türbanlı rektör" eleştirisi yapan CHP'li siyasetçi şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında veya atom çekirdeğini parçalarız. Bunlar olmayacaksa eğer bu sevinç niye?"

Kaftancıoğlu yalnız değil

Öte yandan, Kaftancıoğlu, Şeyma Altundal konusundaki riyakarlığı sergileyen tek isim de değil! Kamuoyuna yansıyan benzer örnekler de var. Barış Atay ve Melda Onur gibi isimler de içlerindeki İslam düşmanlığını birçok kez dışa vurmuşlardı.

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