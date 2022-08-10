İşte şimdi HDP’ye çok yakıştı... Nihat Doğan'ın düğününde de rezalet

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den siyasete gireceğini söyleyip metres ilişkisi yaşadığı kişi ile evlilik dışı çocuk skandalıyla gündem olan şarkıcı bozuntusu Nihat Doğan'ın düğünü de rezalete sahne oldu.

Her fırsatta ahlak dersi verip filozofluğa soyunan Nihat Doğan, bir yıldır metres ilişkisi yaşadığı İranlı Arzu Doğan ile evlendi. Düğünde bir magandanın elindeki silah ile havaya ateş açması büyük tepki topladı.

Nihat Doğan, Arzu Doğan’ın üç aylık hamile olmasından dolayı düğün tarihini erkene çekti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Doğan şunları söyledi:

"Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık."