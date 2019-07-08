İşte sıcak günlere damga vuran besinler! Yağ yakımını kolaylaştırıyor

Kışın alıp pek de farkına varmadığımız kilolar da kendini göstermeye başlıyor. Haliyle bir kilo verme telaşı başlıyor. Kilo vermek ve vücut yağ oranının azalması aslında matematiksel bir sisteme dayanıyor. Vücuda alınan enerji harcanandan az ise vücutta bir kalori açığı oluşuyor ve kilo kaybı oluşuyor.

Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, asıl önemli olanın ise verilen kilonun vücut kas kitlesinden değil, yağ kitlesinden olması gerektiğinin altını çiziyor. Bu nedenle yağ yakımına yardımcı olan besinler de herkesin merak konusu haline geliyor.

Doğrudan, tek başına yağ yakımına etki eden bir besin yok. Ancak bazı besinler içerdikleri bir takım bileşikler sayesinde yağ yakımını destekliyor. Ancak bu desteği sağlayabilmeleri için de mutlaka sağlıklı bir beslenme tarzı, düzenli bir egzersizin parçası olması gerekiyor. Türkiye Ülke Diyetisyeni Terzioğlu Arslan böyle bir düzen içinde bazı besinlerin yağ yakımına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Sağlıklı kilo vermek, sağlıklı gıda tüketerek mümkün oluyor

Yeşilçay; içerdiği fenolik bileşikler (EGCG: epikateşin, epikateşin gallat, epigallokateşin, epigallokateşin gallat) sayesinde hem vücutta yağ depolanmasını önlüyor hem de yağ yakımını hızlandırıyor. Ayrıca bazı çalışmalar yeşil çaydaki fenolik bileşiklerin alınan enerjinin bağırsaklar tarafından emilimini azalttığını söylüyor. Yeşil çay termojenik etkisi ile de metabolizma hızını artırır. Arslan, doktorunuzun herhangi bir nedenle yeşilçayı yasaklamadığı sürece ve gebe değilseniz günde 2-3 fincan yeşil çay içebileceğinizi belirtiyor.

Yoğurt; kalsiyum içeriği sayesinde özellikle karın çevresindeki yağlanmanın azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca içeriğindeki konjuge linoleik asit sayesinde yağ yakımını destekliyor. Protein içeriğinin yüksek olması da metabolizmanın hızlanmasına destek oluyor. 1 kase yoğurda 1'er çay kaşığı karabiber, zerdeçal ve keten tohumu ekleyerek tüketirseniz yağ yakma etkisi maksimumda oluyor.

Kırmızı biber; içerdiği kapsaisin sayesinde yağ yakımına destek oluyor. Kapsaisin vücut sıcaklığını yükselttiği için metabolizmayı hızlandırıyor. Ayrıca yapılan bir çalışmada kırmızı biber gibi baharatların enerji harcamasını %8 oranında artırabileceği gözlemlenmiştir. Reflü, gastrit, mide yanması gibi problemleriniz yoksa yemeklerinizde bolca kullanabilirsiniz.

Yumurta; besin değeri açısından çok kıymetli bir besin olmakla kalmıyor, yağ yakımını da önemli ölçüde destek oluyor. İçerdiği kolin sayesinde yağ depolanmasını azaltıyor ve enerji harcamasını artırıyor. Ayrıca yüksek protein içerdiği için uzun süre tok tutuyor ve besin alımını azaltıyr. Yani sabahları 1 adet yumurta yemek her anlamda fayda sağlıyor.

Hindistan cevizi yağı; içeriğindeki orta zincirli yağ asitleri (MCT) sayesinde yağ yakımına destek oluyor. MCT'ler yağın enerji olarak kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca metabolizmayı da hızlandırıyor. Hindistan cevizini günde 2 yemek kaşığını geçmemek şartıyla beslenmenize eklemekte hiçbir sakınca yok.

Tarçın; içeriğindeki polimerler sayesinde kan glikoz düzeyini azaltır. Böylece yağ depolanmasını destekleyen bir hormonolan insülin salınımını da dengelediği için daha az yağ depolanması olur. Tarçın'ın tatlı isteğini de azalttığının altını çizen Arslan, beslenmenizden eksik etmemeniz gereken bir baharat olduğunu belirtiyor.