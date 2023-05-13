İşte seçime saatler kala kararsızlar için tavsiyeler! Mutlaka okuyun

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, seçime artık saatler kalmasına rağmen kafası hâlâ karışık ya da kararsız olan vatandaşlar için tavsiyelerini köşesine taşıdı.

Genç, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

“Hâlâ kararsız ya da kafası karışık olan vatandaşlar için naçizane tavsiyemdir.

Erdoğan'a, AK Parti'ye ve dahi Cumhur İttifakı'na oy verdiğin zaman 'üç aşağı beş yukarı', ama muhakkak bir öngörün olacaktır. 20 küsur yıl önünde. Vicdan süzgecinden geçirip, objektif bir şekilde muhakeme edersen önünü görebilirsin. Neler olabileceğini tahmin edebilirsin. (Yapılan hizmetleri, devrimleri yıllardır yazıyoruz. Hiçbir detaya girmiyorum. Gerek de yok. Yaşadıklarını sen biliyorsun...)

Şimdi bir de, muhalefete oy verdiğini düşün.

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Kılıçdaroğlu ve masasını biliyorsun.

Akıl ve vicdan süzgecinden geçir.

Ne öngörebiliyorsun?

Zorlandın değil mi?..

Kolay değil elbette...

1 cumhurbaşkanı, 6-7 ya da mebzul miktarda yardımcı...

Koltuk pazarlıklarının yapıldığı bir yuvarlak masa.

Oylarının toplamı yüzde 1 etmeyen partilerin cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıkların paylaşıldığı masa.

Kumar noter masası denilip dağılan ve hiçbir şey değişmeden tekrar kurulan masa.

Aday tespiti için 1 yıl boyunca kavga edilen, ama 1 saatlik görüşmeyle HDP ile mutabakata varılan masa.

Nerden ve nasıl geleceği belli olmayan 300 milyar dolar 'temiz' parayı bulan masa.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile kurulup özel mutabakatla parlamenter sisteme dönüşeceğini 'benzemezlerin' koalisyonu ile ülke yöneteceğini iddia eden masa.

Ülkenin yaşadığı zorlu şartları ve küresel krizleri de göz önünde bulundur.

Öngörün nedir, ne çıkar böyle bir masadan?..

Adayı Kılıçdaroğlu, namı diğer Bye Kemal...

Bye Kemal diyorum çünkü ABD ve AB'nin de adayı. Erdoğan'dan kurtulmak için açıktan destekliyor emperyalistler.

Görmek ve duymak istemesen de aynı zamanda HDP/PKK'nın da adayı. FETÖ'nün son umudu.

Bye Kemal cumhurbaşkanı olursa ne olur peki?..

Dediği gibi dış politikamız 180 derece değişirse ne olur? Türkiye bağımsız ve aktif dış politikadan vazgeçer.

Ülke soğuk savaş dönemine geri döner. Uslu çocuk oluruz. Bölgesel güç olarak hedefimiz 'Mavi Vatan' değil, 'Kardak Kayalıkları' olur!

Peki ya ekonomi?..

Pandemi deprem küresel finans krizleri derken bu kadar ağır bir yükün altından nasıl kalkacaklar?..

'Devlet kamu ve kuruluşlarındaki herkesi her şeyi değiştireceğiz' diyorlar.

Devleti tanımaları, ekonomiyi anlamaları ve dahi atamaları değil 6 ay, yıllar sürer.

6 aya kalmadan zaten birbirlerine girerler. Ekonomi çöker...

Dış politikada, güvenlik politikalarında değişim, ekonomik kriz derken ülke kaosa sürüklenir. Böyle bir ortam HDP/PKK'ya can suyu olur...

Yapmak zordur, yıkmak ise kolay...

Bir daha seçime gidilir ama kaybımızı telafi etmek yıllar alır.

Benim öngörüm budur. Sen de bir daha düşün.

Gençsen hayallerini, ebeveynsen çoluk çocuğunun geleceğini düşün.

Muadili ya da daha iyisi olduğundan emin değilsen sakın 'başka bi'şey deniycem' deme...

İstanbul'da gördük neler olduğunu.

Ama tabii yine de sen bilirsin.”

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