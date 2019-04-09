İşte seçimde yapılan organize hile! O kişiler oraya nasıl geldi?

altepe’deki organize sandık oyunu seçimler öncesinde başladı. Her seçim öncesinde olduğu gibi Maltepe Kaymakamlığı ilçedeki 1093 sandıkta görev yapabilecek 3 bin 100 devlet memurunu ilçe seçim kuruluna bildirdi. Ancak seçim kurulu, ilçede görev yapan bu kamu görevlilerinin ismini çizerek ilçe, hatta il dışından 962 kişi atadı. Bu atamalar yapılırken bir başka hukuksuzluk daha yapıldı. Yasada ilçe belediyesinde çalışan personel ve askeri personelin sandık kurullarında görev yapamayacağı bildirilmesine rağmen bu kural da çiğnendi.

Hakkari’de görevli asker...

Samsun’un Canik ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Müdür H.İ., Ankara’nın Altındağ ilçesinden S.A., Bolu’da görevli üniversite öğretim görevlisi A.Ö., Bursa’da özel şirkette çalışan müşteri temsilcisi B.Ö., Maltepe Belediyesi’nde görevli şoför M.Ö. ve Hakkari’de görevli asker A.O., sandık kurullarında görev yaptı. İlçede kamu görevlisi yokmuş gibi İzmit, Fatih, Ümraniye, Beyoğlu, Tuzla gibi birçok yerden isim görevli listesinde yer aldı. Skandal bununla da bitmedi. Aralarında karı kocaların dahi bulunduğu birinci dereceden akraba çok sayıda kişi sandıklarda görev yaptı.

Karı-koca sandık başkanı

Örneğin 1173 numaralı sandıkta K.D., 1175 numaralı sandıkta karısı G.D., 1174 numaralı sandıkta ise çiftin oğlu C.D. sandık başkanı olarak görev yaptı. 1163 numaralı sandıkta görev yapan D.D. ile 1114 numaralı sandıkta görev yapan E.D. de karı-koca. Toplamda 116 sandık başkanı ve görevlisi birbiriyle birinci dereden akraba. Ayrıca yasalara aykırı şekilde asıl ve yedek üyeler arasında Maltepe Belediyesi çalışanı, anketör, berber, temizlik görevlisi, şoför güvenlik görevlisi, hastanede görevli aşçı da bulunuyor. AK Parti Maltepe ilçe teşkilatı, yapılan usulsüzler karşısında savcılığa başvurdu.

Belediye işin içinde

Seçim süresince AK Parti’nin Maltepe Seçim İşlerinden Sorumlu Milletvekili Erol Kaya, skandalı “Karanlık ve kirli bir organizasyonla karşı karşıyayız. Bu karanlık organizasyon FETÖ’yü bile aşar” diye yorumladı. Maltepe’de hukuken, idareten ve ahlaken izah edilemeyecek bir hile ile karşı karşıya olunduğunu belirten Kaya, “Kamu görevlilerinin dışında ilçe dışından, hatta il dışından sandıklara görevli atanmış. Bu personel arasında onlarca yakın akraba, il dışında görevli tespit edebildiğimiz askeri personel, hatta sandık başkanı karı-koca bile var. Aldığımız bilgiler ve bazı itiraflara göre bu 962 kişi Maltepe Belediyesi tarafından tek tek aranmış. Bu kişilere ‘Belediye bizi yönlendirdi’ demeyin. ‘Kendimiz başvuru yaparak görev aldık’ deyin diye telkinde bulunulmuş. Belediye bu işten sıyrılmak istiyor ancak hukuktan kaçamayacaklar” diye konuştu.

Seçmenden fazla oy Maltepe’deki usulsüzlük sadece sandık kurulları ile sınırlı değil. Bazı sandıklardan seçmen sayısının üzerinde oy çıktı. Gülsuyu’ndaki 2348 nolu sandıkta toplam seçmen sayısı 340, ancak çıkan zarf 346. 1516 nolu sandıkta ise 350 seçmen buluyor. Ancak bu sandıktan çıkan zarf sayısı 355. AK Parti teşkilatı şimdi diğer sandıklarda da benzer hileler yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Kaynak: Yeni Şafak