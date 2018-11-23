İşte savunma sanayiinin gurur kaynakları

Dronelardan helikopterlere, mayına karşı korunaklı taşıtlardan mühimmatlara, tüfeklerden roketlere kadar pek çok yerli savunma sanayii ürünü 17. MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleşen 4. High Tech Port’ta (Yüksek Teknoloji ve Savunma Sanayii Fuarı) sergileniyor.

Etkinliğe katılan firmalar, yeni müşteriler elde ederek, ihracatta atılım yapmayı hedefliyor. Bu firmalardan KARMETAL’in Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yasir Bayramoğlu, ihracatlarını arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Bu amaçla tanıtım faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirten Bayramoğlu, “2 milyar dolara varan savunma sanayii ihracatımızı ilk etapta 5 milyar dolara ardından 10-20 milyar dolarlara taşımayı planlıyoruz” dedi.

Gövdemizi taşın altına koyarız

Ürünleri ile iddialı olduklarını vurgulayan Bayramoğlu, şöyle devam etti: “Firmamızın tank, uçak ile sahil mühimmatı üretiminde yeri ve önemi büyük. Bu mühimmatları dışa açmayı, dünyanın her yanına ihraç etmeyi esas alıyoruz. 2 milyar doları bulan ihracata daha çok katkı yapmayı planlıyoruz. Ülkemizin savunma sanayiini büyütmenin derdindeyiz. Paydaşlarımız, ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile taşın altına elimizi, gövdemizi koymaya adayız.”

İhracat artıyor

Bayramoğlu, savunma ve güvenlik ürünlerine ilginin arttığına işaret ederek, “Sektörümüz hem Avrupa hem de Asya ülkelerine satış yapıyor. Bölge ülkelerden ürünlerimize yoğun talep geliyor” açıklamalarında bulundu. Ürünlerinin kamu tedarik yöneticilerinin yakın markajında olduğunu anlatan Bayramoğlu, “Örneğin ROKETSAN ile çalışmaya adayız. Bu anlamda görüşmelerde bulunuyoruz. MKEK ile çalışıyoruz. STM ile de ürünlerimizi dışarı satmak için irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Müşterilerimize yenilerini ekleyeceğiz

Konya Beyşehir’de ürettiği silahları ihraç etmek için 4. High Tech Port’ta yerini alan HUSAN ARM’ın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Uğur ise ürünlerinin önemli bölümünü ABD’ye sattıklarını kaydederek, “Almanya, İtalya ve Rusya’dan da pek çok talep alıyoruz. Uganda’da dahi müşterilerimiz var. Temennimiz bu ülkelere, müşterilere yenilerini eklemek” diye konuştu. Üretimlerinin yüzde 60-70 ihracata odaklı olduğuna dikkat çeken Uğur, stratejilerinin bu oranı yukarı çekmek olduğunun altını çizdi. Tüfeklerinin kaliteli olduğunu savunan Uğur, “Fabrikalarımızda üretilen yerli ürünlerimizi hem ülkemiz hem de dünya yeni yeni tanıyor, beğeniyor” şeklinde konuştu.

Ürünlerimiz yakın takipte

Ürünlerinin kamu kurumlarının takibinde olduğunu söyleyen Uğur, “Güvenlik güçlerimizin şehir içi operasyonlarda silahlarımızdan yararlanmaları için görüşmelerde bulunuyoruz. Sunumlar yapıyor, tanıtımlara önem veriyor. Umarız ürünlerimiz beğenilir, denemeleri başarı ile geçer ve güvenlik güçlerimiz tarafından tercih edilir” dedi.

Devlerden ABD’ye ihracat

4. High Tech Port’ta 48 stant bulunuyor. ASELSAN’ın standında radarlar ve karıştırıcılar, STM’nin ise dronelar yer alıyor. MKEK mühimmatları, roketleri, piroteknik ürünleri ile dikkat çekiyor. Hem ASELSAN hem de MKEAK ürünlerini ABD dâhil onlarca ülkeye satıyor. TUSAŞ’ın standında savaş helikopteri T129 ATAK, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, beğeniye sunuluyor. BMC ise muharebeye karşı korunaklı, çok amaçlı taşıtları KİRPİ, AMAZON ve VURAN’ı sergiliyor. Bu taşıtlar bölge ülkelerden ve Afrika’dan gelen satın almacılardan talep görüyor.