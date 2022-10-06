İşte savunduğu senaryo! Meral Akşener'den gönüllü ABD uşaklığı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında gündemde olan sosyal medya yasası konusu ele alındı. Programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya düzenlemesine ilişkin "Facebook gidecek, dezenformasyondan arındırılmış, ‘AKbook’ mu gelecek? Twitter gidecek, ‘Saray Kuşu’ mu gelecek? YouTube gidecek, ‘ŞahsımTube’ mu gelecek?” sözlerini hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, Akşener'e seslenerek "Devam etsin Meral Akşener, Amerika'nın sözcülüğüne, Facebook'un sözcülüğüne" dedi. Almanya'nın bu yasayı 2017'de çıkardığını hatırlatan Karahasanoğlu, bu yasanın birçok maddesinde Facebook'u dize getirdiğini ifade ederek, Akşener'in bu yasaya karşı çıkmasıyla ABD'nin uşaklığını yaptığını söyledi.