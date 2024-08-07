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Otomotiv İşte satış fiyatları! Volkswagen’den ağustos ayı fırsatları
Otomotiv

İşte satış fiyatları! Volkswagen’den ağustos ayı fırsatları

Yeniakit Publisher
2024-08-07 19:28:00 -
İşte satış fiyatları! Volkswagen’den ağustos ayı fırsatları

Volkswagen ağustos ayı için Türkiye satış fiyatı listesini güncellendi.

Dünyaca ünlü otomobil markalarından biri olmasıyla dikkat çeken Volkswagen, uzun süredir Türkiye otomobil piyasasında satışlarını sürdürüyor. Birçok modeli ile Türkiye piyasasında satış yapan Volkswagen, özellikle piyasanın en eski modellerinden biri olan Polo ile dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı olmasının yanı sıra çağa özel yenilenmiş olan Volkswagen Polo’nun yeni tasarımı ve daha konforlu hale gelmiş olan iç tasarımı da otomobil alıcıları etkileyen detaylar arasında yer alıyor.

Bu ayın en uygun modelli otomobilleri arasında yerini almayı başarmış olan Volkswagen Polo için toplamda 4 farklı versiyon satışa konuldu. Bu versiyonların en uygunu ise 1,1 milyon TL civarından satışa çıkarıldı. İşte Volkswagen Polo ağustos ayı güncel satış anahtar teslim fiyat listesi:

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 1,154,000 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 1,279,000 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life: 1,379,000 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style: 1,591,000 TL

Volkswagen Polo için iki ayrı opsiyon var

Sadece otomobil fiyatlarının belli olmadığı Volkswagen Polo için markanın sunduğu opsiyon fiyatları da belli oldu. Aynı ayda Volkswagen Polo için iki ayrı opsiyon sağlayacak olan dünyaca ünlü otomobil markası, bu opsiyonlardan ilkini metalik renk, ikincisini ise panoramik açılır cam tavan olarak duyurdu. Metalik renk için anahtar teslim satış fiyatına ek olarak 12 bin 700 TL isteyen Volkswagen, panoramik açılır cam tavan için ise 37 bin 30 TL ek fiyat verdi.

Son gün 31 Ağustos

Uygun fiyatlı satış fiyatı ile ağustos ayının dikkat çeken modelleri arasındaki yerini alan Volkswagen Polo için indirimli fiyatların son geçerli tarihi de belli oldu. Volkswagen yapmış olduğu açıklamada indirimlerin yalnızca 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olacağını belirtti.

Kaynak: Milli Gazete

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