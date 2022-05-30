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Gündem İşte sanatçı, işte müzisyen, işte ince ruh.. Sevdiğini söylediğini de kendini de öldürdü!
Gündem

İşte sanatçı, işte müzisyen, işte ince ruh.. Sevdiğini söylediğini de kendini de öldürdü!

İstanbul'da eski kız arkadaşı ile kız arkadaşının nikahsız birlikte yaşadığı adamı vurduktan sonra kendini de öldüren müzisyen Yavuz Selim Bektaş'ın intihar notu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 21:28:00 - 2022-05-30 21:55:05
İşte sanatçı, işte müzisyen, işte ince ruh.. Sevdiğini söylediğini de kendini de öldürdü!

İstanbul Şişli'deki bir dairede 3 kişinin ölü bulunduğu olaya ilişkin perde arkası, ortaya çıkan intihar mektubu ile aralandı.

Topluma, "sanatçı" olarak sunulan kişilerden birinin daha, gayr-i meşru yaşamı faciayla sonuçlandı.

Müzisyen Yavuz Selim Bektaş, eski kız arkadaşı 28 yaşındaki Beril Varol ile nikahsız birlikte yaşadığı 29 yaşındaki Ömer Akın'ı öldürüp, intihar etti.

Olayı Bektaş'ın bıraktığı intihar mektubu ortaya çıkarttı.

Hayat denilen sefil döngüye geldim. Yapmak istediklerimi yaptım, tatmak istediklerimi tattım. Yıkmak istediklerimi yıktım. Seveceğimi sevdim. Kaldı bir intikamım, onu da aldım işim bitti. Neyi bekleyim? Yalan ödüllere kanmam kimsenin yargısından korkmam. Kendi kurallarımla yaşar kendi kurallarımla ölürüm. Başka huzur aramam.

Beril Varol 28 yaşındaydı

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