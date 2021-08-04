  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TSK'dan yangın söndürme faaliyetlerine destek
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor
ABD'de aylar sonra korkulan oldu
Yemen'de açlık tehlikesi
Spor İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 03:25:00 -
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya) - Monaco (Fransa): 0-2

Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya): 2-1

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

PSV Eindhoven (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-0

CFR Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay