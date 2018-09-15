İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın şifreleri

Eşlerin yuvarını gerginlikten uzak, asude liman haline getirmeleri, birçok fırtınayı kolaylıkla atlatmalarını değil sadece, bu esnada birçok bedenî ve ruhî sarsıntıdan da uzuk kalmalarını sağlıyor. Peki bunun için neler yapılabilir veya nelere dikkat edilmelidir. Galiba şunlar biraz fikir verebilir:

Birbirlerine güvenmek. Gizli saklı işler yapmamak.

Eşe sevgi, anlayış ve saygıda kusur etmemek, özenli bir iletişim içinde olmak.

Temizliğe, tertipli olmaya önem vermek.

Ev işleriyle ilgili sorumlulukları adil paylaşmak, üstüne düşen görevi yapmak

Farklılıkları sakin ve karşısındakine değer vererek konuşmak.

Mütebessim, sevecen olmak, hatır sormak ve bunu yaparken adet yerini bulsun kabilinden yapmamak.

Ortak konular bulabilen muhabbet ortamı yaşamak, İlgi ve şefkat görmek..

Özür dilemekten yüksünmemek..

Yüz ekşitmemek.

Sofraya küsmemek ve ailece birlikte oturmak.

Başkalarının eşyalarına saygılı ve özenli davranmak, izin istemeden kullanmamak

Bağırarak değil kabul edilir bir ses tonuyla konuşmak.

Makul isteklere olumlu karşılık vermek.

Sinirli ve öfkeliyken yalnız kalmayı tercih etmek.

Tehlikeli ve incitici şakalar yapmamak.

Alaycı, dışlayıcı olmamak

Aile bütçesine titizlik göstermek, onu gösteriş uğruna ziyan etmemek.

Ortak kullanılan odaları ve kendine ait odayı tertipli ve temiz tutmak,

Kandilleri, bayramları kutlamak. Ufak tefek hediyelerle gönül almak..