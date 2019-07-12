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İşte S-400’lerin teslimat tarihi 12 Temmuz’un ilginç anlamı! Bu tarih ile ABD’ye ne mesaj verildi

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin teslimatını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:54
İşte S-400’lerin teslimat tarihi 12 Temmuz’un ilginç anlamı! Bu tarih ile ABD’ye ne mesaj verildi

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerini Ankara’ya teslim etmesi büyük yankı uyandırdı. Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanıİsmail Hakkı Pekin, konuya ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Türkiye egemen bir devlettir”

ABD’nin bütün tehditlerine ve olası yaptırımlarına karşı geri adım atmadığını hatırlatan İsmail Hakkı Pekin, “İktidar, stratejik ve siyasi bir kararla S-400’leri satın almaya karar vermiştir. Türkiye egemen bir devlettir ve bu egemen bir devlet olma gereği bütün baskılara rağmen S-400’ler satın alınarak ilk bölümü bugün teslim edilmiştir.” dedi.

S-400’lerin 12 Temmuz 2019’da teslim edilmesinin anlamı nedir?

Türkiye’nin, başta Suriye savaşı olmak üzere bölgede yaşanan olaylar sonrası hava saha güvenliğini artırmayı hedeflediğine dikkat çeken İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

Türkiye’nin S-400’lerin ilk bölümünü Rusya’dan teslim almaya başladığı bugünkü 12 Temmuz 2019 tarihi çok önemlidir. 12 Temmuz 2019 tarihi üzerinden dünyaya ayrı bir mesaj verilmiştir. Peki, 12 Temmuz’un nasıl bir önemi vardır? 12 Temmuz 1947’de Türkiye-ABD arasında ‘Truman Doktrini’ çerçevesinde askeri yardım anlaşması imzalanmıştır. Türkiye, 12 Temmuz 1947’de ‘Truman Doktrini’ çerçevesinde askeri yardım anlaşması yaparken, 12 Temmuz 2019’da Rusya’dan alınan S-400’ler Ankara’ya teslim edilmeye başlanmıştır. Tarihi süreç bakımından teslimatın 12 Temmuz’da başlatılması önemlidir.

“Türkiye, dünyaya Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı verdi”

Uzun zamandır konuşulan S-400’lerin artık Türkiye’ye getiriliyor olmasının bir çok manaya geldiğini belirten İsmail Hakkı Pekin, “Türkiye’ye, Rusya’dan getirilen S-400’ler üzerinden dünyaya Doğu Akdeniz ve Suriye’ye yönelik de mesaj vermiştir. Türkiye, dünyaya ‘Doğu Akdeniz’de ve Suriye’de ne yapmak istediğiniz biliyor ve yaptıklarınızı kabul etmiyorum. Doğu Akdeniz’deki haklarımı savunacağım, o haklarımı savunmak için de gereken silah sistemlerini ya satın alacağım ya da kendim yapacağım’ mesajı vermiştir.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, dünyaya meydan okumuştur”

S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Kahramankazan’da bulunan Mürted Hava Meydanı’na intikalinin televizyonlarda canlı olarak duyurulmasının nasıl bir mesaj olabileceğini de değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanıİsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle tamamladı:

Rusya’dan getirilen S-400’lerin Ankara’ya teslimatının televizyonlardan canlı olarak yayınlanması dünyaya karşı psikolojik bir harekattır. Teslimat anlarının canlı yayınlanmasıyla sadece dünyaya değil Türkiye içindeki bazı unsurlara mesaj verilmiş oldu. Türkiye’de bazıları 'S-400’ler alındı ama ABD’in baskıları sonucu Ankara’ya teslim edilemeyecek.' gibi bir çok iddialar gündeme getirildi. Türkiye, canlı yayınlarla göstere göstere 'S-400’leri alıyoruz, yapacaklarınız varsa yapın’ diye meydan okumuştur. Bu bir meydan okumadır.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:54
  1. Ankara
  2. İsmail Hakkı Pekin
  3. Türkiye
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Genelkurmay
  6. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi
  7. Mürted Hava Meydanı

YORUM YAZ

  • sukrusukru21 dk önce
    Bence teslimat tarihi 15 temmuz olsaydı çok daha anlamlı olurdu.Neyse bunada şükür,Teslimatlar başladıya belki bazılarının dili dibine kaçar artık.

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