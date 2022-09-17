İşte RTÜK'ün hedefe konmasına sebep olan kamu spotu! "Ülkemizi bir virüs gibi saran LGBT propagandalarına karşı..."

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İstanbul Saraçhane Parkı, yarın tarihi bir eyleme ev sahipliği yapacak.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde, 150'ye yakın STK, on binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenecek Büyük Aile Yürüyüşü'ne çağrı yapılan video, RTÜK tarafından oy çokluğu ile kamu spotu olarak uygun görüldü.

Videonun RTÜK tarafından kamu spotu olarak uygun görülmesinden sonra, sapkınlık savunucuları, Ebubekir Şahin Başkanlığı'ndaki kurumu hedefe koydu.

Videoda, şu ifadeler kullanıldı:

Dijital çağda, tüm dünyayı ve ülkemizi bir virüs gibi saran LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı "ben de varım" diyorsan, cinsiyetsizleştirmek, insan neslini azaltmak, aileyi yok etmek isteyen küresel ve emperyalist lobilere "dur" demek istiyorsan, ailemizi, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi korumak için Büyük Aile Buluşmamıza sen de katıl. Tarih: 18 Eylül 2022 Pazar / Buluşma: Fatih Saraçhane Parkı