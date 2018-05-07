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İşte rokanın faydaları...

Roka üzerine yapılan araştırmalar, günlük yaşantı içerisinde roka tüketmenin ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:50
İşte rokanın faydaları...

İŞTE ROKANIN FAYDALARI:

1- Antioksidan bakımından oldukça zengin olan roka, mineral emiliminini arttırarak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.

2- K vitamini bulundurması nedeniyle kemik gelişimine yardımcı olur. Bu bakımdan çocuğunuza bol bol roka yedirebilirsiniz.

3- Kansere karşı en az yeşil sebzeler kadar faydalı olan roka, hastalıkların tedavisi için tüketilebilir.

4- Katarakt riskinin önüne geçerek, yaşlılık semptomlarını azaltır.

5- Kişiye tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:50
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