İşte rokanın faydaları...

İŞTE ROKANIN FAYDALARI:

1- Antioksidan bakımından oldukça zengin olan roka, mineral emiliminini arttırarak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.

2- K vitamini bulundurması nedeniyle kemik gelişimine yardımcı olur. Bu bakımdan çocuğunuza bol bol roka yedirebilirsiniz.

3- Kansere karşı en az yeşil sebzeler kadar faydalı olan roka, hastalıkların tedavisi için tüketilebilir.

4- Katarakt riskinin önüne geçerek, yaşlılık semptomlarını azaltır.

5- Kişiye tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.