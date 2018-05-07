İşte rokanın faydaları...
Roka üzerine yapılan araştırmalar, günlük yaşantı içerisinde roka tüketmenin ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor.07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:50
İŞTE ROKANIN FAYDALARI:
1- Antioksidan bakımından oldukça zengin olan roka, mineral emiliminini arttırarak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.
2- K vitamini bulundurması nedeniyle kemik gelişimine yardımcı olur. Bu bakımdan çocuğunuza bol bol roka yedirebilirsiniz.
3- Kansere karşı en az yeşil sebzeler kadar faydalı olan roka, hastalıkların tedavisi için tüketilebilir.
4- Katarakt riskinin önüne geçerek, yaşlılık semptomlarını azaltır.
5- Kişiye tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.
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