İşte Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis!

Bugün saat 15.00 sıralarında, Rize kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri duyuldu.

Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makam odasında bir polis memuru tarafından silahla vuruldu. Verdi, Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Verdi hayatını kaybetti.

Saldırıyı düzenleyenin Derepazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube'de görevli polis memuru İsmail Hakkı Saracoğlu olduğu belirlendi. Saracoğlu'nun 14 yıldır polis memuru olduğu öğrenildi. Saldırganın da yaralı olduğu ifade ediliyor.

İşte saldırıyı gerçekleştiren şahıs: