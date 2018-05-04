İşte ramazanda kilo almamak için öneriler

-Hızlı yemek kilo almanıza en büyük etkenlerden biridir. Yemekler iyice çiğneyip yemelisiniz ki tokluğu hissedip daha az yemek tüketmiş olursunuz.

- Sıvı tüketiminde azitli, gazlı, şekerli içeçeklerden uzak durmalısınız. Bunlar yerine ev yapımı içecekler komposto, limonata ve kefir içebilirsiniz. Kefis bağırsaklarınızı çalıştırmanıza da fayda olacaktır.

Ayrıca su tüketimine özen göstermelisiniz. iftar ve sahur arasındaki saatlerde bol bol su içmelisiniz.

- İftarda yediğimiz tatlılara dikkat etmeliyiz. Genellikle yaz aylarına uygun tatlılar tüketmek en güzelidir. Şerbetli ya da ağır kalorili tatlılar yerine mevsimine uygun meyveler yemek vitamin açısından da faydalıdır. Meyvelerle sizi tatmin etmiyorsa sütlü tatlılar da yiyebilirsiniz.

- İftar yemeğini fazla kaçırdıysanız eğer tetlınızı adaran 1 2 saat sonra yemelisiniz. Yediğiniz tatlının porsiyonunun yarıya indirmelisiniz.

- Sofranızda mutlaka salata bulundurun. Salata yemeniz sizi tok tutmanızı sağlayacaktır. Hazırladığınız salatanın içine koyduğunuz yağ, tuz vb şeylerin ölçüsüne dikkat etmelisiniz.

- İftar yemeğinizde fazla kızartma, ızagara gibi ağır yağlı yemeklerden uzak durun. Bunlar yerine haşlama, bulama veya fırında yapabilirsiniz.

- İftarınızı hurma ile açmak kan şekerinizi dengelemeye yarar. Hurma biraz fazla kalorili olduğu için 1 2 adetten fazlasını tüketmemelisiniz.

- Özellikle sahurda ramazan pidesi tüketimi yerine kepekli, tam buğday veya çavdar ekmeğini tercih etmeniz hem daha uzun süre tokluk sağlayacak hem de alınan kaloriyi azaltacaktır.

- İftardan sonra mümkün olduğunca hareketli bir yaşam tercih etmelisiniz. Özellikle iftarda fazla yemek yiyenler 2 saat sonra 30 dakikalık bir yürüyüşe çıkmalı.

-Sahura mutlaka kalkın ve bunu alışkanlık getirin böylece metabolizma hızınızdaki azalmanın önüne geçebilirsiniz.