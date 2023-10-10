İşte piyasada tutan modeller! İkinci elde en çok bu araçlar arandı

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el aracın sıfır araçtan pahalı satılmasının önüne geçmek için yaptığı düzenlemenin yansımaları eylül ayında da kendini gösterdi. İkinci el araçların yatırım aracı olmaktan çıkması, al-satçı olarak tabir edilen kitlenin belli sınırlandırmalarla karşılaşması bunda etkili oldu.

arabam.com, eylül ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Buna göre; en çok ilana koyulan araçlar sırasıyla 2012, 2016 ve 2011 yıllarına ait modeller oldu. Eylül ayında ilanlarda en çok 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar görülürken; bu araçların ilan oranı %51 olarak gerçekleşti. İlanlar içinde en yüksek payı ise %23,1 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçlar oluşturdu.

İkinci elde en çok ilan otomobilde

Eylül ayında ikinci el araç ilanlarının %70’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makineleri gibi ilanlar ise %2’lik kısmı oluşturdu.



İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında eylül ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, ve Passat oldu. Bu modelleri ise Volkswagen Polo ve Honda Civic takip etti.

Qashqai eylülde de liderliğini korudu

2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ağustos ayında olduğu gibi eylül ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Nissan Qashqai %21 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva, Egea Cross, Peugeot 2008 ve Nissan Juke izledi.

2012 yılına ait modeller ilk sırada

En fazla ilan verilen araçlar, %7,1 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları ikinci sırada %6,4 ile 2016, üçüncü sırada ise %6,3 ile 2011 model araçlar takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise yine %6,2 ile 2017, %6.1 ile 2015 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %12.6’sını oluşturdu.

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Düz vitesli araçların ilan oranı aynı kaldı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında temmuz ve ağustos aylarında olduğu gibi eylül ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görüldü. İlanların %66’sı düz vitesli araçlardan oluştu. Otomatik vitesli araçlar ilanların %20’sini, yarı otomatik vitesli araçlar da %14’ünü oluşturdu.

İlanların yüzde 27’si 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için

İkinci el piyasasında eylül ayında ilanlar en çok 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %27 oldu. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde %18, 100.001 – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %16 olarak gerçekleşti. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise %11 oldu.