İşte Pepe'nin yeni takımı! Anlaşma sağlandı
Son olarak Beşiktaş forması giyen Pepe, Portekiz takımlarından Porto ile anlaştı.08 Ocak 2019 Salı 14:55
Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe, Monaco, Wolverhampton ve Arap takımları ile görüşürken, Portekiz basını ise eski takımı Porto ile anlaştığını duyurdu
Portekiz'in Record gazetesinin haberine göre, Porto ile kısa bir süre önce görüşen Pepe, eski takımının teklifini kabul etti ve 2021 yılına kadar anlaşmaya vardılar. 35 yaşındaki futbolcunun tam 12 yıl sonra eski takımına kavuştuğu bildirildi. Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor
Pepe'nin Beşiktaş'tan aldığının çok altında bir maaşa imza attığı ve birçok teklif arasından bu terihi yaptığı vurgulandı.
12 Yıl sonra tekrar Porto'da
2007 yılında Porto'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Pepe, Beşiktaş'ta 1.5 sezon geçirdikten sonra böylece 12 yıl sonra Porto'ya dönmüş olacak.
(Sporx)
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