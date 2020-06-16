İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nun perde arkası! Türk jetleri, hedef noktalardan birini pas geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ait hedefler Pençe-Kartal Operasyonu'yla tek tek imha edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Pençe-Kartal Operasyonu"nda teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiği bildirildi. Terör örgütü PKK'ya büyük darbe indiren harekatın yankıları sürerken, Haber7 Yazarı Mehmet Acet, operasyona ilişkin çarpıcı detayları kaleme aldı.

Haber7 Yazarı Mehmet Acet'in yazısı şu şekilde:

Önceden belirlenen 78 adet hedef, 58 dakika içerisinde etkili bir operasyonla vuruldu.

-Önceki gece yarısı 24:00’te başlayan harekat 00:58’de tamamlandı.

-Uçakların görevlerini tamamlamasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra İHA’lar 3 yeni hedef tespit etti. Bunun üzerine geri dönülüp o üç nokta da vuruldu ve vurulan hedef sayısı 81’e çıkmış oldu.

Önceki gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine sürpriz bir operasyon gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre, operasyon Irak sınırları içinde kalan Karaçak bölgesine yapıldı. (Karışıklık olmasın. Daha önce bir başka hava operasyonunun hedefi olan Karaçok Suriye sınırları içinde kalıyor. M.A)

Önceden belirlenen barınak, sığınak, cephanelik, tünel, mağara gibi hedefler etkili bir şekilde vurulduktan sonra operasyonda görev alan uçaklar üslerine güvenli bir şekilde geri döndüler.

Dün, basında operasyona 30 civarında F-16 savaş uçağının katıldığı iddia edilmişti.

Ancak ilgili kaynaklar, tam rakamı açıklamasalar da, operasyona katkı veren savaş uçağı sayısının bunun çok daha üstünde olduğunu vurguluyorlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin buna benzer hava operasyonlarını son yıllarda birçok defa hayata geçirdiği biliniyor.

24 Temmuz 2015’te PKK’ya karşı o güne kadarki en etkili hava harekatının yapıldığı, bu anlamda bir milat olarak da kabul edilen o operasyona 100’den fazla uçak katılmıştı.

Bu sefer, rakam telaffuz edilmese de, yine buna yakın sayıda F-16’nın harekata katılmış olabileceği düşünülebilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerek Irak, gerekse Suriye topraklarında, hatta 2015’teki hendek terörüne karşı mücadele verirken sivillere zarar vermemek adına olağanüstü bir çaba harcadığı biliniyor.

2015/2016 arası hendek terörüne karşı mücadele verilirken de, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlarda da bu özen azami ölçüde gözetildi.

Bu hassasiyet nedeniyle maalesef bazı yerlerde fazla şehit verildi.

Bu bir gerçek ve ne örgüt, ne de muhalif çevrelerin zorlama çabaları bu gerçeği değiştirmiyor.

Gerçi, Rusya’nın, Şam rejiminin, ABD destekli PKK/YPG unsurlarının işledikleri katliamlara ses çıkarmayanların, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak adına yaptığı operasyonları bu tür ithamlarla karalamaya çalışmalarında şaşılacak bir şey de yok.

Güvenlik çevrelerinde aldığımız bilgiye göre, önceki gece yapılan operasyonun bir yerinde de yine böyle bir tehlike ortaya çıktı.

Operasyon devam ederken, hedef noktalarının bulunduğu yerlerden birine yüzlerce köylü geliyor.

PKK’lıları vuralım derken, köylülerin de hedef olabilecekleri bir durum ortaya çıkıyor.

Bunun üzerine, uçaklara “O noktayı vurmayın” emri veriliyor. Hedef iptal ediliyor, uçaklar o hedefi pas geçiyor.

PKK’ya 5 yılda Irak'ta 16 bin 898 kayıp verdirildi

Harekatın bilançosu ile ilgili veriler toplanmaya devam ettiği için, bu konuda şu aşamada bir rakam telaffuz edilmiyor.

Ancak, bugüne kadarki operasyonlara dair bir takım veriler mevcut.

Örneğin, PKK’ya karşı 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Irak’ta verdirilen kayıpların sayısı, 16 bin 898.

1 Ocak 2020’den bu yana örgütün hava ve kara operasyonlarında verdiği kayıp sayısı ise 450.