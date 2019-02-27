İşte Pakistan'ın yakaladığı Hint pilot! Bugün Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin iyice tırmanmasına neden olan karşılıklı misillemeler sırasında düşürülen Hindistan uçağının pilotu görüntülendi.

Pakistan ile Hindistan savaşın eşiğine geldi. İki ülke arasında kriz giderek tırmanıyor. Pakistan Hindistan’a ait 2 savaş uçağını düşürürken Hindistan da Pakistan ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Pilotun görüntüleri yayınlandı Pakistan bir pilotu ele geçirdiğini duyurmuştu. Hint pilotun görüntüleri yayınlandı.

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