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İşte Pakistan'ın yakaladığı Hint pilot!

Bugün Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin iyice tırmanmasına neden olan karşılıklı misillemeler sırasında düşürülen Hindistan uçağının pilotu görüntülendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:44

Pakistan ile Hindistan savaşın eşiğine geldi. İki ülke arasında kriz giderek tırmanıyor.

Pakistan Hindistan’a ait 2 savaş uçağını düşürürken Hindistan da Pakistan ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Pilotun görüntüleri yayınlandı

Pakistan bir pilotu ele geçirdiğini duyurmuştu. Hint pilotun görüntüleri yayınlandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
  1. Pakistan
  2. Hindistan
  3. misilleme

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