İşte Pakistan'ın yakaladığı Hint pilot!
Bugün Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin iyice tırmanmasına neden olan karşılıklı misillemeler sırasında düşürülen Hindistan uçağının pilotu görüntülendi.27 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
Pakistan ile Hindistan savaşın eşiğine geldi. İki ülke arasında kriz giderek tırmanıyor.
Pakistan Hindistan’a ait 2 savaş uçağını düşürürken Hindistan da Pakistan ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.
Pilotun görüntüleri yayınlandı
Pakistan bir pilotu ele geçirdiğini duyurmuştu. Hint pilotun görüntüleri yayınlandı.
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