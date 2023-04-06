İşte oy kullanacak kişi ve yeni seçmen sayısı!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 seçiminde kaç seçmenin oy kullanacağını açıkladı.
YSK, 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu. Yeni seçmen sayısı ise 7 milyon oldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.
3 milyon 286 bin 258 seçmen yurt dışında
Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.
YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.
Seçmen kütüğü de 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.
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