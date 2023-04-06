  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor

Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı
Gündem İşte oy kullanacak kişi ve yeni seçmen sayısı!
Gündem

İşte oy kullanacak kişi ve yeni seçmen sayısı!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 18:56:00 - 2023-04-06 20:27:08
İşte oy kullanacak kişi ve yeni seçmen sayısı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 seçiminde kaç seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

YSK, 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu. Yeni seçmen sayısı ise 7 milyon oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.

3 milyon 286 bin 258 seçmen yurt dışında

Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.

YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

Seçmen kütüğü de 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Metin

Bu seçimlerde en büyün iş sandıklara sahip çıkmak, İstanbul seçimleri büyük bir ders, biriler utanmadan çaldı dediler, 800 bin fark yediğinde 1 hafta ortadan kayip oldu..

Telkadayıf

Hocam, hesaplamaya yalama edilen sınırlarımız içeri giren din kardeşi görünümlü istilacılar dahil değil sanırım inşallah. Elhamdulillah
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23