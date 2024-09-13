İşte ormanlarımız böyle yanıyor! Alevli teker yuvarlama furyası
Ülkenin ciğerlerini yakan orman yangınları ile mücadele hala sürerken bir i̇nternet kullanıcısının sosyal medya hesabından yayınladığı video yangınların nasıl çıktığına işaret etti.
Sosyal medya platformlarında etkileşim uğruna şaklabanların yapmadığı kalmadı. Dağ tepesinden teker yuvarlama furyası artarken bir sözde fenomenin tekeri ateşleyerek dağın tepesinden aşağıya yuvarlaması tepki çekti.
Çekilen videoda tekerleğin yuvarlandığı alanda orman olmasa da, orada bulunan ekin tarlasının daha önceden yandığı görüldü.
Sosyal medyada daha fazla tıklanmak uğruna internete sık sık düşen teker yuvarlama olayında bazı kişilerin alevli tekeri ormana doğru yuvarlamamasının da garantisi yok.