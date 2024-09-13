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Sosyal Medya İşte ormanlarımız böyle yanıyor! Alevli teker yuvarlama furyası
Sosyal Medya

İşte ormanlarımız böyle yanıyor! Alevli teker yuvarlama furyası

Yeniakit Publisher
2024-09-13 18:13:00 -

Ülkenin ciğerlerini yakan orman yangınları ile mücadele hala sürerken bir i̇nternet kullanıcısının sosyal medya hesabından yayınladığı video yangınların nasıl çıktığına işaret etti.

Sosyal medya platformlarında etkileşim uğruna şaklabanların yapmadığı kalmadı. Dağ tepesinden teker yuvarlama furyası artarken bir sözde fenomenin tekeri ateşleyerek dağın tepesinden aşağıya yuvarlaması tepki çekti.

Çekilen videoda tekerleğin yuvarlandığı alanda orman olmasa da, orada bulunan ekin tarlasının daha önceden yandığı görüldü.

Sosyal medyada daha fazla tıklanmak uğruna internete sık sık düşen teker yuvarlama olayında bazı kişilerin alevli tekeri ormana doğru yuvarlamamasının da garantisi yok.

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Yorumlar

resat

tekerin rengine dikkat ,tekerin şekliyle özdeş sürüyü işaret ediyor ,ahlaki ifsad yetmiyormuş gibi birde ,yakma işlemi ,,

Hamdi

Hükümet uyarı bu orman yangınları ile hangi depdirleri aldın orman bakanı ormanlara süresiz girişleri yasaklansın yasakladınız mı 1 yerden izinmi alacan gerekli önlemleri almayacaksan istifa et halkın ormanda ne işi hangi yaşaklar hangi tedbirler geliştirdin orman yakanlar için cezalar artırıldı mı
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