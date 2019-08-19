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İşte oran! Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklif yaptı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:18
İşte oran! Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.  Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Bakan Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu.

İlk teklif yüzde 3,5+3'tü

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:18
  1. Hükümet
  2. Zehra Zümrüt Selçuk
  3. zam teklifi
  4. memur

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