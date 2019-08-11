İşte Onyekuru'nun yeni takımı!
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Onyekuru'nun yeni takımı Fransız ekibi Monaco oluyor. İngiliz takımlarından Everton'da forma giyen yıldız oyuncunun 15 milyon euro karşılığında Monaco'ya gideceği ve 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.11 Ağustos 2019 Pazar 19:56
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Premier Lig için çalışma iznini bir türlü alamayan Everton'ın yıldız oyuncusu Onyekuru'nun Monaco ile anlaştığı öğrenildi.
5 yıllık sözleşme imzalayacak
Score Nigeria adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Vize problemleri nedeniyle bir türlü yeni takımına kavuşamayan 22 yaşındaki genç yıldızın Monako Prensliği'ne iniş yaptığını ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni takımıyla beş yıllık sözleşme imzalayacağını açıklandı.
Yarın basına tanıtılması beklenen Onyekuru için Everton'a ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon euro olacağı konuşuluyor.
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