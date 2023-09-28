İşte ons ve gramda direnç noktaları!

Amerikan doları değer kazanırken altın ve paritede kritik seviyeler test ediliyor. Dolar endeksi Fed’in şahin mesajları sonrası yükselişine devam ederken Dolar kuru üzerindeki baskı devam ediyor. Kur %0,20 prim ile günün yüksek seviyesine yakın 27,26TL’de günü kapadı. Bugün yurtiçinde Ekonomik Güven Endeksi rakamları açıklanacak. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile birlikte 2Ç23 GSYH rakamları takip edilecek. Ayrıca Ağustos ayı bekleyen konut satışları açıklanacak.

Direnç bölgeleri nereler?

Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarında yükseliş altın gibi değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Altının onsu dün 1890 dolar seviyesinin de altında fiyatlama gördü. 200 Günlük üssel ortalama 1910 dolar seviyesi psikolojik direnci 1900 dolardan sonra takip edilebilir. Kısa vadede satıcılı seyrine devam etmesi beklenen ons altında teknik olarak gün içinde 1875 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için psikolojik destek noktası olarak 1870 ve 1865 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerin gün içinde gerçekleşmesi durumunda ise 1880 dolar ve üstünde 1885 ile 1890 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

Altındaki destek noktası

AHL Analiz'e göre; Ons altında doların bu yılın en yüksek seviyesine çıkması ve ABD’de tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından kayıplar devam ederken yurt içinde gram altın fiyatları ise 1640TL seviyesine geri çekildi. Artan baskılar sonrası hafta genelinde geri çekilen gram altında 1630TL seviyesi önemli destek bölgesi olarak takibimizde olacak. Kur destekli tepki hareketlerinde ise orta bollinger bandı 1685TL seviyesi üzerinde kalıcılık önemli olacak. İlk direnç noktası olarak 1655TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1660TL ve 1665TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1650TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1645TL ve 1640TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.