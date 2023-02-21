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Gündem İşte onlardan sadece bir tanesi! Şener Eruygur böyle iftira atmıştı
Gündem

İşte onlardan sadece bir tanesi! Şener Eruygur böyle iftira atmıştı

Jandarma eski Komutanı Şener Eruygur tedavi gördüğü hastanede öldü. Akit TV'deki Manşetleri Dili programında açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Şener Eruygur ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 14:25:00 - 2023-02-21 16:57:09

Jandarma eski Komutanı Şener Eruygur böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 81 yaşında öldü.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Eruygur ile ilgili  Akit TV'deki Manşetleri Dili programında kısa bir açıklama yaptı

"Kendisi 11-12 yıl önce Ergenekon sürecinde cezaevine girmiş ve 'orada düştü felç geçirmiş' denilmişti. Sonrasında tahliye olduktan sonra 2 - 3 yıl sonrasında kafelerde falan fotoğrafları yayınlanmıştı. Ben bunlar üzerinden algı çalışması yapmayı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanan Karahasanoğlu 'Şener Eruygur benim nezdimde şudur" diyerek Şener Eruygur'un ortaya attığı skandal iftiralardan bir tanesini hatırlattı.

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Yorumlar

M.Ali Şahin

İla cehenneme zumera.

ilhan tingaz

ölmüş. bizim hesabımız bitmiş oldu.
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