İşte önerdiği model! Orhan Osmanoğlu'ndan faiz belasına reçete
Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu’ndan dünyayı etkisi altına alan faiz kıskacından kurtulmak için dikkat çeken bir çözüm önerisi geldi. Osmanoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çözümün Sultan Fatih'in para vakıfları modeli olacağını söyledi.
YENİ AKİT / ANKARA
Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan zorluklar tüm ülkeleri ekonomik krize sürükledi. Kendilerini dünya devi olarak gören ülkeler bile faiz kıskacı ile boğuşurken Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir çözüm önerisinde bulundu.
Osmanoğlu yaptığı paylaşımda, “Dünyanın para merkezi İngiltere'de dahi artık faiz tartışılır oldu. Faiz lanetli bir zift yağmurudur. Yaşanan sıkıntıların sebeplerinden çoğudur. Çözüm; Sultan Fatih'in para vakıfları modelidir. Emek sermaye ortaklığı iş yapmak, riski paylaşmak” önerisinde bulundu.