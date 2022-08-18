İşte önerdiği model! Orhan Osmanoğlu'ndan faiz belasına reçete

YENİ AKİT / ANKARA

Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan zorluklar tüm ülkeleri ekonomik krize sürükledi. Kendilerini dünya devi olarak gören ülkeler bile faiz kıskacı ile boğuşurken Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir çözüm önerisinde bulundu.

Osmanoğlu yaptığı paylaşımda, “Dünyanın para merkezi İngiltere'de dahi artık faiz tartışılır oldu. Faiz lanetli bir zift yağmurudur. Yaşanan sıkıntıların sebeplerinden çoğudur. Çözüm; Sultan Fatih'in para vakıfları modelidir. Emek sermaye ortaklığı iş yapmak, riski paylaşmak” önerisinde bulundu.