İşte o detay! Android’e yeni özellik

Google’ın yalnızca Android cihazlar için yayınlamış olduğu Mesajlar uygulaması ile yeni özellikler geliyor. 2014’te kullanıma sunulan ve Nisan 2020’de 1 milyar yüklenmeyi aşarak yükleme sayısını bir yıldan kısa bir sürede ikiye katlayan uygulamaya bazı heyecan verici yeniliklerin gelmesi söz konusu. Ayrıca Gboard ile ilgili de heyecan verici haberler var. İşte Google Mesajlar için duyurulan yeni özellikler!

Bir twitter üyesinin attığı bir tweet’e göre Google’ın Mesajlar uygulamasına animasyonlu emojiler gelecek. Tweet’teki videoda animasyonlar eklenmiş birçok emoji görülüyor. Bu özellik, en son kararlı Android 13 sürümünde ve Google Mesajlar uygulamasının en son beta sürümünde keşfedildi.

Şu an beta sürümünde aktif olan animasyonlu emojileri birçok kullanıcı kullanmak isteyecektir. Ancak belirtmekte yarar var ki Apple kullanıcıları bu özellikten yararlanamayacak. Çünkü uygulamanın bir App Store sürümü yok. Ancak Android kullanıcıları şu an için Beta versiyonuna dahil ise bu özelliği kullanabilir.

Google’ın dediği gibi, “Google Mesajlar, SMS/MMS’ye geri dönüşle birlikte Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) üzerinden mesajlaşmaya yönelik resmi Google uygulaması haline geldi. Başka bir deyişle, RCS kullanan başka bir Android kullanıcısıyla sohbet ederken okundu veya yazıyor göstergeleri alacaksınız. Ayrıca Yüksek kaliteli görüntüler paylaşabilecek ve uçtan uca şifreleme özelliğinden faydalanabileceksiniz.

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RCS olmayan bir mesajlaşma uygulaması kullanan bir Android kullanıcısıyla veya bir iPhone kullanıcısıyla sohbet ediyorsanız, eski usül sohbet etmeniz gerekecek. Yani SMS kullanacaksınız. Google’ın sunduğu bir diğer yenilik ise Gboard ismindeki resmi klavyesine geliyor. Telegram’da yayınlanan bir video, Gboard kullanıcılarının Android’de silinen metni “geri alabileceklerini” gösterdi.

Öyle ki videoda Gboard’da bir “geri al” düğmesi görünüyor. Düğmeye dokunulduğunda ise sildiğiniz metin aynı şekilde geri geliyor. Bu özelliğin Gboard kullanıcılarına ne zaman sunulacağı henüz belli değil. Şu anda Gboard beta sürümünde kullanıma açık. Bu özellikler belki de Android’de çok heyecan verici gibi gözükmeyebilir ancak birçok insan bu iki özelliği olumlu bir tepkiyle karşılayacaktır.

Kaynak: Shiftdelete