İşte muhalifleri rezil kepaze edecek tablo! Hükümet mi Ekrem’i engelliyor yoksa Ekrem mi İstanbul’u?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi her batırdığında, CHP’li siyasetçiler ve yandaş medya Ekrem İmamoğlu yönetimini aklamak için suçu AK Parti yönetimine atmaya kalkıyor. Son olarak İstanbul’daki kar yağışı sırasında yaşananlar da hükümete yamanmaya çalışıldı.

İmamoğlu yönetimi, her zamanki gibi, “Cumhurbaşkanı ödenek ayırmıyor, engel oluyor” yalanıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef gösterdi.

Ancak devletin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ayırdığı yıllık ödenek miktarının her sene arttığı ve sadece geçtiğimiz sene 25 milyar TL’den fazla bütçe verildiği ortaya çıktı.

Ödenek miktarı 2019'da 13 milyar TL idi. 2020'de ise 17 milyar TL'ye yükseltildi. 2021 senesine gelindiğinde bu sayı 17 milyar TL'den 25 milyar TL'ye çıkarıldı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve gazeteci - yazar Mustafa Albayrak’ın yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP’lilerin ödenek yalanı da masaya yatırıldı.

Konuyu değerlendiren Albayrak, “’Engelleniyorum’ diyor ya. Yüzünüze gözünüze dursun. Çıkıp bu rakamları inkar etsenize. Çıkın Cumhurbaşkanı'nı yalanlayın.” ifadelerini kullandı.