İşte Mourinho'nun yollamak istemediği yıldız: O mutlaka kalmalı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimi sonrası gündem kadro planlaması. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu raporda Ferdi Kadıoğlu'na dikkat çektiği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mourinho gidecek ve kalacak futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor.

Jose Mourinho ilk olarak eldeki futbolcularla ilgili yönetime rapor verdi. Sağ ya da sol bekinin hücumcu olmasını isteyen Mourinho, tek futbolcuya ayrı parantez açtı. Jose Mourinho'nun raporunda Ferdi Kadıoğlu'nun ne olursa olsun kalması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Ferdi Kadıoğlu geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasını 51 maçta giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.