İşte Mossad’ın çağrı cihazı operasyonunun perde arkası! Resmen şok olacaksınız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mossad'ın Lübnan'da Hizbullah'a yönelik çağrı cihazı operasyonunun perde arkasını anlattı. Selvi, Mossad’ın Hizbullah'ın tedarik zincirine sızarak Tayvan'da üretilen cihazlara patlayıcı yüklediğini belirtti. Macaristan ve Tayvan merkezli paravan şirketlerle yapılan operasyonun detaylarını paylaşan Selvi, Mossad'ın bu operasyonla İsrail'in imajını düzeltmeye çalıştığını ifade etti. Abdulkadir Selvi, Mossad’ın bu sızma operasyonunu ABD ve İngiltere basınına servis ettiğini söylediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması suretiyle ilgili Hizbullah’a yönelik olarak yaptığı siber terör eylemine ilişkin ABD basınında ilginç bir değerlendirme çıktı. “Truva atı” denilen operasyonda Mossad, Nasrallah’ın cep telefonlarının İsrail ajanlarından daha tehlikeli olduğu ve yasaklanması yönündeki 13 Şubat 2024 tarihli konuşmasından sonra Hizbullah’ın haberleşme sistemini değiştireceğini öğreniyor.

TEDARİK ZİNCİRİNE SIZMIŞ

Hizbullah’ın tedarik zincirine sızarak Tayvan’daki bir şirkete sipariş verildiğini tespit ediyor. Tayvanlı şirketin adı Gold Apollo, onun adına sözleşme imzalayan Macaristan merkezli şirketin adı ise BAC Consulting.

MOSSAD’IN PARAVAN ŞİRKETİ

Şimdi sıkı durun; BAC daha önce tek bir çağrı cihazı üretmemiş, Mossad’ın kurdurduğu paravan bir şirket. Tayvanlı şirketle anlaşma imzaladıktan sonra göstermelik olarak çağrı cihazı üretiyor. Ama asıl hedef Hizbullah’a sipariş edilen çağrı cihazları. Lübnan’da çağrı cihazları bomba gibi patlarken, Macaristan’daki şirketin merkezinde ne oluyordu? Aldığım bilgileri paylaşayım. Şirketin çağrı cihazı üreten bir tesisi yok. Şirket iki masa dört sandalyeden ibaretti ve kapısına kilit vurulmuştu. Şirketin internetteki web sayfası ise yok edilmişti. Şirketin yöneticisi olan Mossad ajanı kadın ise sırra kadem basmıştı.

TAYVAN’DA ÜRETİLMİŞ

Peki bu hikâye size ilginç geliyor mu? Bu şirket Mossad’ın kurduğu tabela şirketlerinden biri. Çağrı cihazları yine Tayvan’da üretiliyor. Ama Tayvanlı şirket kendisini perdelemek için Mossad’ın kurdurduğu paravan şirket olan BAC’la bir anlaşma imzalıyor. Çünkü kendisine sorulduğunda Macaristan’daki şirketi adresi göstermek için yapıyor bunu. Peki Tayvan hangi ülkenin kontrolünde? ABD’nin.

MACARİSTAN’DA ÜRETİLMEMİŞ

Mossad’ın uzak Asya’da etkili olmadığı ama Avrupa’da tabela şirketler üzerinden güçlü olduğu biliniyor. Tayvan’da altyapıyı hazırlayan CIA, Macaristan’da tabela şirketi ile perdeleyen Mossad. (...)"





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