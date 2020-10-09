İşte mormalleşme desteğinden faydalananların sayısı! Milyonu aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verilen desteği "Normalleşme Desteği" adı altında sürdürdüklerini, böylece istihdamı korumaya devam ettiklerini belirtti. Söz konusu desteğin 1 Ağustos itibarıyla devreye girdiğini anımsatan Selçuk, "Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağladık." bilgisini paylaştı.

Selçuk, 950 milyon lirayı bulan prim mahsuplaşma tutarının işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceği prim tutarlarından mahsup edileceğine işaret ederek, desteğe ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız."

Başvurular e-SGK üzeinden yapılıyor

Normalleşme Desteği'nden yararlanılabilmesi için iş yerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapmasının yeterli olacağına dikkati çeken Bakan Selçuk, "Normalleşme Desteği'ne başvuru yapmak isteyen iş yerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesine giriş yaparak, 'e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Destekten yararlanma kapsamına giren çalışanlara ilişkin kontrollerin sistem tarafından elektronik ortamda yapıldığını bildiren Selçuk, işlemin onaylanması durumunda bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek duyulmadığını anımsattı.

Destek 31 Aralık'a kadar sürecek

Normalleşme Desteği'nden 1 Temmuz 2020'ye kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne veya Nakdi Ücret Desteği'ne başvuran iş yerlerindeki bu destekten faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenlerine geçmeleriyle birlikte yararlanmaya başlayacak. Destek, 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek.

Normal çalışma düzenine geçen çalışan, Kısa Çalışma Ödeneği veya Nakdi Ücret Desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar hesaplanacak. İşverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden azami olarak 1103 lira mahsuplaşma yapılacak.