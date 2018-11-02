İşte Mor Çete ahlaksızlığı

Haçlı Batı ülkelerinden aldığı yüklü para yardımlarıyla Türkiye’de aile yapısını bozmak için faaliyet yürüttüğünü deşifre ettiğimiz Mor Çatı Vakfı’nın hastalıklı sapkın zihniyetini gözler önüne seriyoruz. 18 yaş altında gönül birlikteliği kurarak evlenen çiftlerin cezalandırılarak hapse atılmasını destekleyen Mor Çete’nin, ‘flört’ adı verilen nikahsız birliktelikte ise yaş kriterini 13’e kadar indirdiği ortaya çıktı. İlköğretim çağındaki çocukları ahlaksızlığın ve cinsel istismarların pençesine iten Mor Çete’nin internet sitesinden irin akıyor...

Evlenirse ‘çocuk’, nikahsız yaşarsa ‘romantik ilişki’

Türkiye’de yürütülen aile ve kadın politikalarına direkt etki eden, aile konusunda atılacak her adımda ağzına bakılıp ‘ne diyecekler’ diye görüşü alınan, aile çalıştaylarında baş köşeye oturtulan Mor Çatı Vakfı’nın rezil yüzü, vakfın internet sitesi olan “morcati.org.tr”de alenen sergileniyor. İlköğretim çağındaki çocukları ahlaksız ilişkilere yönlendiren Mor Çatı Vakfı’nın, sözde kadın haklarını savunmak için oluşturduğu “Flört şiddeti” başlığında, “Flört şiddeti, flörtün yeni yeni başladığı 13-23 yaş döneminde romantik ilişkilerde yaşanan şiddete işaret ediyor” deniliyor.

Çocukları istismar pençesine itecek ifadeler

‘Şiddet’ perdesinin arkasına gizlenmiş olarak küçük çocukları ahlaksızlığın ve cinsel istismarların pençesine iten sapkın ifadeler şöyle sürdürülüyor: “(13-23 yaş) Bu dönemde flört etmek ‘gizli’, ‘ayıp’, ‘saklanması gereken’ bir konu olarak görüldüğü için ilişki içinde şiddetle karşılaşsan bile hiç kimseyle konuşamıyor ve yalnız hissediyor olabilirsin.”

Namus demek ve kıskanmak ‘şiddet’miş!

Minik çocukların nikahsız birlikteliklerini normalleştiren sapkın başlıkta Mor Çete’nin şiddet olarak tanımladığı eylem ve söylemler de dikkat çekiyor. “Bu sinyalleri tanıyarak kendini şiddetten koruyabilirsin” denilerek sözde şiddete çatılandırılan ifadeye örnek olarak “Kız gibi” demek gösteriliyor. Mor Çatı’ya göre, “Erkek sevgilisini korumalı ve kıskanmalıdır” düşüncesi de şiddetin ipucu. ‘Namus korumak’ ifadesini de şiddetle özdeşleştiren Batı beslemesi Mor Çatı Vakfı, sapkın homolara ve travestilere karşı tutum sergilenmesini ilişkilerin güvenli olmadığının delili olarak yansıtıyor.

Para Batı’dan yıkım Çatı’dan

Batı besliyor çete semiriyor

İlköğretim çağındaki çocukları ahlaksızlığın ve cinsel istismarların pençesine iten sapkın Mor Çete’nin Haçlı Batı ülkelerinden aldığı yüklü para yardımlarıyla Türkiye’de aile yapısını bozmak için faaliyet yürüttüğünü de Akit deşifre etti. Feminist kılıf altında çalışan ‘Mor Çete’ AB fonları, Hollanda Kraliyeti ve İsveç Konsolosluğu’nun paralarıyla yol alıyor. Avrupa Birliği, sadece “Sivil Düşün Projesi” karşılığında Mor Çatı’ya 399 bin 786 TL para aktardı. Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ve İsveç Başkonsolosluğu da Mor Çatı’ya parasal destek sağladı. Mor Çete’nin 2012’de bağış geliri 516 bin 330 TL iken 2015’te iki kat artarak 1 milyon 15 TL’ye yükseldi. Akit’in maskesini düşürdüğü Mor Çatı Vakfı, gazetemizin susturulması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar ile Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştu.

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FARUK ARSLAN

