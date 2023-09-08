İşte 'milli gururumuz' dedirten o kare!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşıyor.
Euro 2024 elemelerinde D Grubu'nun lideri A Milli Futbol Takımının galibiyet hedefiyle çıktığı mücadelede, maç başlamadan önce kameraya yansıyan görüntüler büyük ilgi gördü.
Milli futbolcularımızın İstiklal Marşı'nın okunurken galibiyet için dua ettiği anlar görenleri gururlandırdı.
Fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görürken, kareye "işte milli gururumuz" yorumları yapıldı.
Fotoğraf: Daily İslamist
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