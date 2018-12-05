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İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor

Seri üretimine gelecek ay başlanacak olan milli enerji silahı Wattoz için, şimdiden 60 ülkeden 70 bin adet sipariş alındı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:38
İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor

Son yıllarda savunma sanayiinde üzerinde önemle durulan yerli ve milli üretim ürünlere bir yenisi daha eklendi. WattozzSida (Silahlı insansız deniz aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çeken Albayraklar Şirketler Grubu, şimdi de üretimini bitirdiği uzaktan etkili kablosuz milli enerji silahı Wattoz'u dünyaya sundu. Tamamen yerli kaynaklarla üretilen uzaktan etkili elektroşok silahı Wattoz, distribütörlükler verilmek suretiyle dağıtılacak.

Albayraklar Şirketler Grubu’nun 4 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığı yerli enerji silahı, 8 metrelik menziliyle insan sağlığına zarar vermeyen ölçülerde elektroşok vererek kişiyi etkisiz hale getiriyor. Emniyet güçlerinde kullanılacak silahın tek rakibi ABD’de üretiliyor. ABD’deki örneğine daha gelişmiş olarak üretilen 'Wattoz‘ üstün teknolojiyi üzerinde barındırıyor.

"Çok gururluyuz“

Şirketin genel merkezinde düzenlenen tanıtımda konuyla ilgili bilgi veren Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, "Silahımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyuz" açıklamasında bulundu.

"25 yıllık kablo teknolojisini ortadan kaldırdık"

Albayraklar Şirketler Grubu CEO’su Sertan Ayçiçek, ABD firmasının dünyadaki tekeline bugün itibariyle son verdiklerini söyleyerek, "Çok mutluyuz. 25 yıllık kablo teknolojisini ortadan kaldırdık. Silaha üstün özellikli ileri teknolojiler ekledik" dedi.

"60 ülkeden talep var"

Söz konusu silahın Türk kolluk kuvvetlerinin envanterine de gireceğini belirten Ayçiçek aynı zamanda silahın ihraç edileceğini de belirtti. Ayçiçek, an itibariyle 60 ülkeden talep aldıklarını da açıkladı. Ocak ayında seri üretime başlayacaklarının bilgisini veren Ayçiçek, "Tüm üretim kanallarımızı seri üretim için İstanbul’a taşıyacağız. Silahın ilk teslimatına Haziran ayını bulacak. Halihazırda 70 bin adet sipariş alındı" diye konuştu.

Ayçiçek, silahın fiyatıyla da ilgili bilgi veren Ayçiçek, Wattoz’un ABD’de üretilen örneğine göre daha ucuza alıcı bulacağını kaydetti.

Milli enerji silahı ‘Wattoz’un özellikleri

Uzaktan Kontrol Edilebilir Kablosuz Mermiler
Üst üste çift atış yapabilme özelliği
Anti Vibrasyon Sistemli Dahili HD Kamera
Yüksek Tetik Hassasiyeti
Barutsuz ve Gazsız Ateşleme Sistemi
Sessiz Ateşleme Sistemi
Dahili Hedef Lazeri ve Gece Aydınlatma Işığı
Kompakt Dizayn
Ergonomik Kabze
Direkt Temas Modu
Düşük, Orta ve Yüksek olmak üzere ayarlanabilir 3 Farklı Elektroşok Seviyesi
Şarj edilebilir Uzun Ömürlü Batarya
Opsiyonel İnsan Sesli Uyarı Sistemi
Opsiyonel Dataport Veri Bilgi Sistemi

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:38
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Albayraklar Şirketler Grubu
  4. milli enerji silahı Wattozz
  5. Wattoz
  6. Enerji silahı
  7. yerli ve milli üretim

YORUM YAZ

  • karamanlıkaramanlı30 dk önce
    yalan haberin kralı, akitci kardeşlerim bu haberleri kendiniz mi araştıryorsunuz, yoksa size birileri bu yalanları duyurmanız için hazır mı veriyor. albayrakların int sayfasına girin yazan aynen şu "Grubumuz Türkiye Devletinin Ulusal savunma endüstrisine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında Savunma Sanayi üzerine yatırım yapma kararı almış olup; Albayraklar Savunma Teknolojileri Sanayi A.Ş.ni kurmuştur." 2017 de yatırım yapmadan bu silah üzerinde mi çalışmışlar. haberde 4 yıllık çalışmadan bahsediyor, şirket 2017 de yatırım kararı alıyor. ben mi yanlış anlıyorum.
  • yorumcuyorumcu35 dk önce
    "Wattoz" ürün değil marka ismi ise Yerli ve Milliliğe yakışmamış ismi.
  • N. KandemirN. Kandemir36 dk önce
    Helal olsun albayraga, yedigi ekmegin ictigi suyun hakkini fazlasiyla veriyor.
  • mustafamustafa40 dk önce
    çok milli canım isminden belli peki sormak istiyorum. nezamandan beri W harfi türkçe oldu o hayvanınismi VATOZ değilmiydi neyin millisi lan resmen millete çakma yabancı malı kakalıyorsunuz. Allahım sen bu millete akıl fikir ver önüne her milli yazılanı milli diye yiyecek kadar salaklaşmış bu millet. AKİT gazetesi bu haberlerden sonra seninde çakma milli gazete kadar milli olduğun anlaşılıyor
  • hercaihercai43 dk önce
    Ismi TAKUNYA konsaydi iyi olurdu.
  • fatih Özüşenfatih Özüşen43 dk önce
    Milli Silah ama İsmi Mili değil...
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