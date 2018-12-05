İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor

Son yıllarda savunma sanayiinde üzerinde önemle durulan yerli ve milli üretim ürünlere bir yenisi daha eklendi. WattozzSida (Silahlı insansız deniz aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çeken Albayraklar Şirketler Grubu, şimdi de üretimini bitirdiği uzaktan etkili kablosuz milli enerji silahı Wattoz'u dünyaya sundu. Tamamen yerli kaynaklarla üretilen uzaktan etkili elektroşok silahı Wattoz, distribütörlükler verilmek suretiyle dağıtılacak.

Albayraklar Şirketler Grubu’nun 4 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığı yerli enerji silahı, 8 metrelik menziliyle insan sağlığına zarar vermeyen ölçülerde elektroşok vererek kişiyi etkisiz hale getiriyor. Emniyet güçlerinde kullanılacak silahın tek rakibi ABD’de üretiliyor. ABD’deki örneğine daha gelişmiş olarak üretilen 'Wattoz‘ üstün teknolojiyi üzerinde barındırıyor.

"Çok gururluyuz“

Şirketin genel merkezinde düzenlenen tanıtımda konuyla ilgili bilgi veren Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, "Silahımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyuz" açıklamasında bulundu.

"25 yıllık kablo teknolojisini ortadan kaldırdık"

Albayraklar Şirketler Grubu CEO’su Sertan Ayçiçek, ABD firmasının dünyadaki tekeline bugün itibariyle son verdiklerini söyleyerek, "Çok mutluyuz. 25 yıllık kablo teknolojisini ortadan kaldırdık. Silaha üstün özellikli ileri teknolojiler ekledik" dedi.

"60 ülkeden talep var"

Söz konusu silahın Türk kolluk kuvvetlerinin envanterine de gireceğini belirten Ayçiçek aynı zamanda silahın ihraç edileceğini de belirtti. Ayçiçek, an itibariyle 60 ülkeden talep aldıklarını da açıkladı. Ocak ayında seri üretime başlayacaklarının bilgisini veren Ayçiçek, "Tüm üretim kanallarımızı seri üretim için İstanbul’a taşıyacağız. Silahın ilk teslimatına Haziran ayını bulacak. Halihazırda 70 bin adet sipariş alındı" diye konuştu.

Ayçiçek, silahın fiyatıyla da ilgili bilgi veren Ayçiçek, Wattoz’un ABD’de üretilen örneğine göre daha ucuza alıcı bulacağını kaydetti.

Milli enerji silahı ‘Wattoz’un özellikleri

Uzaktan Kontrol Edilebilir Kablosuz Mermiler

Üst üste çift atış yapabilme özelliği

Anti Vibrasyon Sistemli Dahili HD Kamera

Yüksek Tetik Hassasiyeti

Barutsuz ve Gazsız Ateşleme Sistemi

Sessiz Ateşleme Sistemi

Dahili Hedef Lazeri ve Gece Aydınlatma Işığı

Kompakt Dizayn

Ergonomik Kabze

Direkt Temas Modu

Düşük, Orta ve Yüksek olmak üzere ayarlanabilir 3 Farklı Elektroşok Seviyesi

Şarj edilebilir Uzun Ömürlü Batarya

Opsiyonel İnsan Sesli Uyarı Sistemi

Opsiyonel Dataport Veri Bilgi Sistemi